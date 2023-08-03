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裴洛西訪台周年 林郁方：台灣應擺盪找國家利益

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
時任美國眾議院議長裴洛西（左）2022年8月訪台，拜會蔡英文總統。圖／總統府提供
時任美國眾議院議長裴洛西（左）2022年8月訪台，拜會蔡英文總統。圖／總統府提供

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台已滿一周年，熟悉國際關係的國民黨前立委林郁方今指出，美中關係持續變壞，不過台灣應運用美中矛盾，在兩強之間擺盪，追求自己的國家利益，不擺盪則靜待強國安排自己命運。

林郁方表示，美中互動影響到兩岸關係、美台關係。在美國前總統川普（Donald Trump）任期，已經確定美國正式認定中國大陸為最大挑戰、對國家的最大威脅。美國總統拜登（Joe Biden）於競選期間辯論時，提到關稅對美國的消費者是有影響，應取消部分關稅，事實上拜登上任後也無多大作為，因為變得比川普更反共，更加系統性的形成對付中國大陸的戰略。

林郁方認為，俄烏戰爭讓美國產生想法，這樣的事情也可能發生在亞洲，要在軍事上加強援助台灣，與台灣有更密切的聯絡，出售更多武器給台灣。2014年俄羅斯拿下克里米亞，同時美國立刻開始與烏克蘭透過「快速三叉戟」（Rapid Trident）的演訓計畫，結合其他國家，協助訓練烏克蘭軍隊，軍援烏克蘭。

林郁方指出，美方認為這很有效，不需要靠美國、北約，烏克蘭本軍就可以讓俄羅斯灰頭土臉。台灣與烏克蘭相比，有利於防守、也有不利於防守的地方，有力的地方在於兩岸隔了台海，不利的地方是台灣是一座島而易被封鎖。既然如此就要加速援台，因為一旦戰爭爆發，美國跟其他國家想要援助台灣，可能會變成跟中國大陸正面開戰的局面。他不認為美國有做好準備，將軍隊投入台海戰爭，烏克蘭戰場都沒有投入，為什麼會投入台灣？

林郁方表示，美中關係還會持續變壞，直到美國認為已把中國大陸弱化以前，美中關係都沒有可能改善。美國共和黨、民主黨甚至學界有共識，認為中國大陸是威脅，幾乎無人幫中國大陸講話，這變成一種氣氛。

林郁方提到，中國大陸目前也正面臨經濟問題，外資出走、內部有青年失業潮等等，不願意在這時跟美國鬥爭，使美中關係更壞，中國大陸其實是比較無奈的那方，知道美國的詭計是什麼，一邊摸頭、一邊背後下毒手，但中國大陸也沒辦法，因為需要美國的高科技、市場、在中國大陸投資，所以中國大陸有求於美國，多過美國對中國大陸有求的地方。在此情況下，台灣問題會變成美中的重要焦點，中國大陸認為台灣是其不可分割的一部分，如果美國支持台獨，中國大陸無所選擇，即便是跟美國不惜打一場仗也不在乎。

林郁方分析，美國在很多地方可以對付中國大陸，甚至可以利用台灣對付中國大陸，譬如說台積電在中國大陸生產的晶片不能提高精密度，不能生產更高階的晶片等。美國覺得台灣是對付中國大陸的一枚棋子，同時也認為這枚棋子可能讓美國掉進戰爭的漩渦，台灣既是危險也是機會，處理不好則可能引發美國跟中國大陸間的大規模戰爭。

林郁方提醒，台灣無奈的地方就是在此，台灣要靠美國，美國也給台灣很多限制，又要依賴中國大陸的市場，但中國大陸在軍事上、外交上對台構成威脅，這就是小國的處境，兩隻大象在打架，底下的小草會被踩踏，是國際政治的無奈之處。不過台灣不必看扁自己，台灣如果處理好，可以左右逢源，美國跟中國大陸之間有矛盾，小國要靠強國之間的矛盾，追求自己的國家利益，所以要擺盪，不擺盪則無利益，因為在擺盪的過程中，兩個強國會密切關注，兩強都會試著拉攏。倘若不試著擺盪，靜待強國安排命運，將是一無所獲。

美國 林郁方

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