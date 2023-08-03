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放颱風假被封「地表最帥市長」 蔣萬安被問和張善政誰帥 笑答這3字

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
放不放颱風假兩樣情，媒體今天問北市長蔣萬安，跟張善政誰比較帥？蔣大笑了好幾秒，表示「都很帥！」記者林麗玉／攝影
放不放颱風假兩樣情，媒體今天問北市長蔣萬安，跟張善政誰比較帥？蔣大笑了好幾秒，表示「都很帥！」記者林麗玉／攝影

卡努颱風來襲，北北基今天停班課，相較於桃園市長張善政，台北市長蔣萬安臉書也被網友灌爆，許多網友稱「被圈粉了啦！」還有網友封蔣萬安「地表上最帥市長！」相較於張善政沒放颱風假被罵爆，放不放颱風假兩樣情，媒體今天也問蔣萬安，跟張善政誰比較帥？蔣大笑了好幾秒，表示「都很帥！」

對於放颱風假台北、桃園兩樣情，決策是否壓力很大？蔣萬安今表示，就是大家一起討論，回歸氣象團隊相關預測，再針對相關風勢雨量有沒有達到標準、共同生活圈等情形。

蔣萬安說，因雙北太密切，加上鄰近縣市有通勤通學人口近百萬，綜合考量下，再針對縣市個別狀況，因新北有山區臨海要考量狀況更多，層面更廣，還是維持鄰近縣市共同討論，即時聯繫。

至於今天何時宣布明天是否放颱風假？蔣表示，會持續關注，也都會依照氣象團隊的回報、預測情形決定。

颱風假 蔣萬安 張善政

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