放颱風假被封「地表最帥市長」 蔣萬安被問和張善政誰帥 笑答這3字
卡努颱風來襲，北北基今天停班課，相較於桃園市長張善政，台北市長蔣萬安臉書也被網友灌爆，許多網友稱「被圈粉了啦！」還有網友封蔣萬安「地表上最帥市長！」相較於張善政沒放颱風假被罵爆，放不放颱風假兩樣情，媒體今天也問蔣萬安，跟張善政誰比較帥？蔣大笑了好幾秒，表示「都很帥！」
對於放颱風假台北、桃園兩樣情，決策是否壓力很大？蔣萬安今表示，就是大家一起討論，回歸氣象團隊相關預測，再針對相關風勢雨量有沒有達到標準、共同生活圈等情形。
蔣萬安說，因雙北太密切，加上鄰近縣市有通勤通學人口近百萬，綜合考量下，再針對縣市個別狀況，因新北有山區臨海要考量狀況更多，層面更廣，還是維持鄰近縣市共同討論，即時聯繫。
至於今天何時宣布明天是否放颱風假？蔣表示，會持續關注，也都會依照氣象團隊的回報、預測情形決定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言