行政院今提名中選會委員人選 送立法院審議
行政院今天表示，中選會5位委員任期將於今年11月3日屆滿，依中選會組織法第3條規定，行政院長應於委員任滿3個月前（2023年8月3日前）辦理提名作業。行政院已將提名人選黃秀端、陳月端、蒙志成、吳容輝及游清鑫等5人名單函送立法院審查。
行政院指出，本次中選會委員提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選具法政相關學識、經驗之優秀人才，其中黃秀端、陳月端及蒙志成等3人為續任；吳容輝及游清鑫等2人為新任，任期均自2023年11月4日至2027年11月3日止，相關被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，符合中選會組織法規定。
另外，行政院表示，在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利中選會業務得以順利運作。
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