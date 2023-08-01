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為前瞻嗆「吃米不知米價」網曝歐洲漁港造價酸爆蘇貞昌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
行政院前院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院前院長蘇貞昌。本報資料照片

國民黨北市大同士林立委參選人、議員游淑慧日前點出高雄前瞻預算獨拿四分之一，並點出前鎮漁港原本只申請3千萬，行政院最後卻核准81億。行政院前院長蘇貞昌今反嗆游，「我們不會像一些人一樣，吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」。

有網友今天就在PTT貼出西班牙最大漁港的改造項目及造價，該歐洲漁港比前鎮漁港大160倍，網友洋洋灑灑列出一堆改造項目，最後經費卻只比前鎮漁港多23%，引發大批網友驚訝，並暗諷民進黨政府，指貼文的網友「吃魚又不讓人家黑錢，你這樣對嗎？」

有網友今天在PTT點出西班牙西北部一處世界最大漁港的改造及經費，這名網友說，這處歐洲漁港為世界最大漁港，腹地14000公頃，大概有168個前鎮漁港大，改造經費約100億元台幣，改造項目包括碼頭改造、建立船塢下人工魚礁、碳捕捉、生物多樣觀察系統、還有海堤、休閒碼頭、港口脫碳基礎建設等等等。

這名網友反諷稱，「這處世界最大漁港的改造經費居然要100億台幣....，這太誇張了吧，比前鎮漁港大160多倍而已，預算就多23%，難道歐洲人都不做預算審查的？」

結果底下湧入大批網友留言，有網友酸爆蘇貞昌稱「別吵，前鎮漁港才是世界最頂的漁港」，還有網友說「水很深喔，吃魚不知魚價....」，還有網友酸「歐洲人不懂吃魚啦」，「吃魚有不讓人家黑錢，你這樣對嗎？」

更有網友酸度破表，表示「我們一直走在世界前面，你們不知道嗎？」「這就是台灣價值」。

有網友今天在PTT貼出西班牙最大漁港的改造項目及造價，該漁港比前鎮漁港大160倍，網洋洋灑灑列一堆改造項目，經費只比前鎮漁港多23%，引發大批網友驚訝。圖／引用自PTT
有網友今天在PTT貼出西班牙最大漁港的改造項目及造價，該漁港比前鎮漁港大160倍，網洋洋灑灑列一堆改造項目，經費只比前鎮漁港多23%，引發大批網友驚訝。圖／引用自PTT

港大 碼頭

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