【即時短評】盧秀燕加入前瞻戰局 低姿態喊話中央有弦外之音

前瞻建設計畫補助公平性問題吵了一周，台中市長盧秀燕終於加入戰局，她以低姿態向中央拜託核定台中捷運藍線，但點出五年來不斷被退件，更釋出藍線可能又被退回的重大訊息。政壇解讀，總統選舉在即，軌道建設准駁恐淪為政治攻防，盧低姿態爭取過關，但也以「台中人的委屈心酸」，提醒中央小心民意反撲。

前瞻預算補助是否公平？光從各縣市獲補助的數字來看未必公允，若以高雄市獲得較高補助就說中央偏心，未免流於表面。不過，以台中捷運藍線、高雄捷運黃線審查過程，中捷藍線前年送交通部18個月，仍停留在書面審查、補件階段，高捷黃線送審18個月就報院審議，審查速度落差大。

中捷藍線經過的台灣大道，從台中火車站直達台中港，堪稱台中交通的最大動脈，在軌道界認為，全台準備興建的捷運中，論運量、對城市發展的重要性等，中捷藍線堪稱最值得投資的路線。

早在前市長胡志強任內，就說過「台灣大道快心肌梗塞」，如今台中人口超越高雄，成為第二大城，藍線還停留在空中樓閣，對台中人確實說不過去。交通部前部長賀陳旦投書媒體，提及軌道建設要達到運量門檻，應尊重審查專業；如果回歸專業，藍線是否該興建？答案已經很明顯。

這波前瞻建設檢討的導火線，來自桃園市長張善政對前瞻龐大自籌款的憂心，加上審計報告公布各縣市獲補助預算，誰多誰少清楚攤在陽光下，引發政壇議論。

盧秀燕在此刻加入前瞻預算戰局，以低姿態為台中發出「不平之鳴」，關鍵在於中央近期審查藍線，席間傳出可能會退回或擱置藍線，盧釋出相關訊息，並強調台中人的委屈與心酸，委婉「提醒」中央，「第二大城」的市民都在看，別輕忽中台灣的民意。

中捷藍線已進入最後審查階段，不幸的是明年一月總統大選，選前審查軌道建設，除了計算路線效益與自償率，會不會把政治攻防也算進去？外界都在看。