快訊

林口PChome倉庫大火！消防局出動71車200多人搶救 全面燃燒畫面曝

成都世大運／不敵強敵中國大陸 桌球男團連兩屆摘銀

晚餐後、看電視打瞌睡 年逾50歲男性須留意「這變化」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】盧秀燕加入前瞻戰局 低姿態喊話中央有弦外之音

聯合報／ 本報記者洪敬浤陳秋雲
台中市長盧秀燕今天回應前瞻預算，她說台中人很委屈很辛酸。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天回應前瞻預算，她說台中人很委屈很辛酸。記者陳秋雲／攝影

前瞻建設計畫補助公平性問題吵了一周，台中市長盧秀燕終於加入戰局，她以低姿態向中央拜託核定台中捷運藍線，但點出五年來不斷被退件，更釋出藍線可能又被退回的重大訊息。政壇解讀，總統選舉在即，軌道建設准駁恐淪為政治攻防，盧低姿態爭取過關，但也以「台中人的委屈心酸」，提醒中央小心民意反撲。

前瞻預算補助是否公平？光從各縣市獲補助的數字來看未必公允，若以高雄市獲得較高補助就說中央偏心，未免流於表面。不過，以台中捷運藍線、高雄捷運黃線審查過程，中捷藍線前年送交通部18個月，仍停留在書面審查、補件階段，高捷黃線送審18個月就報院審議，審查速度落差大。

中捷藍線經過的台灣大道，從台中火車站直達台中港，堪稱台中交通的最大動脈，在軌道界認為，全台準備興建的捷運中，論運量、對城市發展的重要性等，中捷藍線堪稱最值得投資的路線。

早在前市長胡志強任內，就說過「台灣大道快心肌梗塞」，如今台中人口超越高雄，成為第二大城，藍線還停留在空中樓閣，對台中人確實說不過去。交通部前部長賀陳旦投書媒體，提及軌道建設要達到運量門檻，應尊重審查專業；如果回歸專業，藍線是否該興建？答案已經很明顯。

這波前瞻建設檢討的導火線，來自桃園市長張善政對前瞻龐大自籌款的憂心，加上審計報告公布各縣市獲補助預算，誰多誰少清楚攤在陽光下，引發政壇議論。

盧秀燕在此刻加入前瞻預算戰局，以低姿態為台中發出「不平之鳴」，關鍵在於中央近期審查藍線，席間傳出可能會退回或擱置藍線，盧釋出相關訊息，並強調台中人的委屈與心酸，委婉「提醒」中央，「第二大城」的市民都在看，別輕忽中台灣的民意。

中捷藍線已進入最後審查階段，不幸的是明年一月總統大選，選前審查軌道建設，除了計算路線效益與自償率，會不會把政治攻防也算進去？外界都在看。

台中捷運 軌道建設 交通部 盧秀燕 胡志強 張善政 賀陳旦

延伸閱讀

前瞻補助預算不如高市 盧秀燕：台中人委曲心酸

杜蘇芮來襲！盧秀燕主持颱風應變工作會報 AIT派員觀摩

【即時短評】盧秀燕最新民調拿第一 「慶典經濟」大有斬獲

相關新聞

高雄前瞻補助拿1265億 侯辦狠酸陳其邁是媽寶：當藍營縣市是野草？

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今針對前瞻預算疑分配不公，批高雄市長陳其邁是媽寶，當藍營縣市是野草？

【即時短評】盧秀燕加入前瞻戰局 低姿態喊話中央有弦外之音

前瞻建設計畫補助公平性問題吵了一周，台中市長盧秀燕終於加入戰局，她以低姿態向中央拜託核定台中捷運藍線，但點出五年來不斷被...

公孫孟道別談駐台罩門 證實馬克宏顧問將接任

法國駐台代表公孫孟今天舉行道別記者會，他證實繼任者、法國總統馬克宏的顧問巴黎思（Franck Paris）下週將抵台履新...

日經：裴洛西訪台一年來 共軍加速準備圍堵台灣

時任美國聯邦眾議院議長裴洛西去年8月2日訪問台灣後，共軍一直動作頻頻，「日經亞洲」運用無人機空拍畫面與專家觀點分析指出，...

前新豐鄉長許秋澤涉收賄及採購弊案 監院通過彈劾

監察院今天說，新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤利用清潔隊員甄選收取賄款，不法獲利新台幣100萬元，並擬在鄉公所採購醫療口罩時，協...

日本維新會黨魁馬場伸幸率團訪台 蔡總統明接見

日本眾議員馬場伸幸率領日本維新會「中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」抵達台灣，展開為期3天行程，總統府發言人林聿禪表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦