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藍批陳吉仲只會大撒幣 綠黨團細數政績反駁

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
農委會升格為農業部，在野黨批評農業部長陳吉仲只會大撒幣，民進黨團則細數陳吉仲擔任農委會主委任內政績緩頰。記者林縉明／攝影
農委會升格為農業部，在野黨批評農業部長陳吉仲只會大撒幣，民進黨團則細數陳吉仲擔任農委會主委任內政績緩頰。記者林縉明／攝影

農委會升格農業部，今天正式揭牌，國民黨立法院黨團批評，農業部長陳吉仲只會大撒幣。民進黨立法院黨團則表示，陳吉仲擔任農委會主委期間表現有目共睹，像是防堵非洲豬瘟、開辦農民保險、口蹄疫拔針等，親力親為，對台灣農業貢獻很大，反問在野黨，難道不該照顧農民嗎，不該用狹義的政治理由表達反對。

民進黨團書記長莊瑞雄細數陳吉仲擔任農委會主委期間表現，當初為防堵非洲豬瘟，陳吉仲親力親為，對台灣貢獻很大；口蹄疫拔針也有很大建樹。農民福利部分，開辦農產品保險、農民職業災害保險等，給農民多ㄧ個保險照顧，把漏洞補起來。

民進黨立委洪申翰表示，如果國民黨認為農委會不應該改制成農業部，當初在立法院審查時表達意見即可，結果當時沒反對，現在基於政治考倫批評抹黑，在野黨對陳吉仲或農業部批評，是否想把農業拉回過去張榮味家族主黨的舊時代。

非洲豬瘟 陳吉仲 農民 農業部 農委會

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