昨快篩陰今出席原住民族會議 蔡英文聲沙啞：7年前道歉不是終點

蔡英文總統25日新冠肺炎快篩陽性，昨天中午快篩陰性，今天參加首度移師高雄的全國原住民族行政會議，走進會場前遇到守候的媒體，媒體見她沒戴口罩，喊話問「總統，身體狀況有好一點了嗎？」她揮手致意，面帶微笑，不發一語。蔡英文致詞時用沙啞的嗓音說，7年前代表政府向原民道歉不是終點，而是台灣社會一起追求歷史正義的起點。

今天是8月1日原住民日，全國原住民族行政會議首度移師高雄舉行，全台近百位原住民機關首長、部落長老齊聚高雄展覽館，共同討論與檢視原住民相關政策、事務。蔡英文在國安人員陪伴下走上台致詞，國安人員在講桌上放置水杯、讓她有需要時可以潤喉，蔡英文講話時聲音略顯沙啞，但她全程5分多鐘都沒有喝水。

蔡英文說，7年前的今天，她代表政府向全國原住民道歉，但這不是終點，是台灣社會一起追求歷史正義的起點。這幾年大家持續透過全國原住民族行政會議，來檢視原住民族轉型正義的進度。

蔡英文說，全國原住民族行政會議今年首度離開台北，來到高雄舉辦，高雄市是許多族人生活的中心，法定的16個原住民族，每一族都有人在高雄生活，所以今天的會議在高雄舉辦，格外有意義。

蔡英文表示，今年立法院通過「原住民族健康法」希望用更充足的醫療資源，來解決原住民族健康的根本問題，司法院在這兩年中也對原住民族的的社會人員、文化權、工作權，等各項核心權力，都做出符合國際人權核心價值的憲法判決與解釋，顯示我們正在逐步落實憲法保障的原住民主權。

蔡英文說，持續溝通對話，是恢復原住民族權益最重要的前提，她就任到現在持續在中央召開原住民轉型正義促進會議，邀請所有機關代表和各族人代表，共同在學者專家協助下，進行有意義的對話，盼經由這機制，發現更多真相、促進和解，創造更多溝通與凝聚共識。

行政院副院長鄭文燦說，蔡英文總統執政7年多以來，原民會預算從105年71億元，到今年103億元，明年預定要編112億元，每年都有成長，是破百億元的預算，如果加上前瞻計畫、特別預算、長照基金這三項，今年就到達148億元；如果是用長照預算來看，蔡總統之前都不到1億元，今年是12億5800萬元。

鄭文燦說，今年通過的法律，包括礦業法，保留了原住民的諮商權；原住民族健康法，把文化安全與原住民的健康資料庫納進來；氣候變遷法也特別重視公正轉型，有原住民的保障機制；連21世紀台美貿易倡議也有原住民保留條管，我們的國家透過轉型正義、歷史正義的追求，把原住民保護、保障的概念，落實在每個部會當中。