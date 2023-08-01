前瞻補助倒數藍線被退5年 盧秀燕：拜託中央別再卡台中

台中市長盧秀燕今在市政會議指出，前瞻預算分配是否公平？台中市府要很委婉、很委屈說明立場。台中人口且面積都比高雄多且大，高雄已有2條捷運，中央繼續補助3捷運1265億，反觀台中更多，目前只有1條捷運，但前瞻預算只拿到補助228 億元，六都倒數第二。盧秀燕說，5年來她任內送捷運藍線來來回回不斷被退回，聽說中央又會再退或擱置，她要拜託中央不要再卡台中了。

審計部公布最新前瞻第三期特別預算審核報告，中央補助22縣市地方政府共5358億元，其中高雄市拿1265億元占四分之一，恭喜高雄，台中不會忌妒，但希望每個縣市都要公平分配，大家都能拿到一千多億，但台中倒數第二，僅獲得228億元補助。台中很委屈很辛酸。

盧秀燕說，例如高雄已有兩條捷運，中央前瞻預算又補助三條運共1265億，反觀，台中市面積大且人口比高雄多，目前只有一條捷運，她上任快5年，捷運藍線來來回回不斷被中央打回票，不斷要求修正，始終沒有同意，現在案子還在行政院。

盧秀燕說，捷運藍線經費是1615億，台中自籌經費高達3/5 ，負責939億沒有問題，會負責，依規定申請中央補助是675億，聽說中央又有意見，雖然案子已經送到了行政院，捷運藍線自籌款沒有問題，但她聽說中央又會有意見，準備找理由再把藍線退回或擱置，「台中人拜託中央，不要再退回或擱置了」、「拜託拜託！」

交通局指出，台中捷運藍線綜合規劃已在今年2月20獲交通部審查通過，交通部4月18日函轉行政院續審，目前尚未通過行政院核定；而藍線興建總經費約需1615億元，由中央與地方分攤，依行政院財力等級公式估算後，中央補助675.59億元，台中市須再自行負擔939.55億元。

另，捷運綠線延伸線可行性研究計畫總經費約355.91億元，計畫已於109年7月經交通部審查通過，該部於109年10月、110年9月及111年6月已三次陳報行政院審議，市府已依中央111年9月2日書面意見完成補充修正，並於112年2月24日提報中央審查，目前交通部已於112年7月25日轉陳行政院審議，行政院也尚未通過。

交通局強調，「非市府爭取補助不力，而是計劃根本未獲通過」，市府積極推動中捷藍線與綠線延伸計畫，兩大建設已多次送中央審查，但中央遲未核定通過，也就無法進一步爭取補助經費，盼中央聽到地方殷切期盼的心聲，讓工程早日開工，給大台中民眾更多元的大眾運輸工具。