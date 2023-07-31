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高雄指前瞻軌道補助多 新北：別把各項補助款混為一談
前瞻軌道建設引發話題，外界認為中央獨厚高雄，高市府今發聲明駁斥，獲前瞻軌道建設補助僅1025億餘元，比新北等直轄市都還要少。新北捷運局回擊，新北納入前瞻軌道有5案，經費僅213.69億元，高市府別把中央分攤、前瞻補助、前瞻軌道補助混為一談。
高雄市府今發聲明指出，前瞻軌道獨厚高雄並非事實，高雄前瞻軌道3案獲中央補助1025億餘元，補助金額在補助新北市7案共1202億之後，金額甚至比桃園市、台中市還要少。
捷運局回應，新北軌道建設納入前瞻的只有5案，經費僅213.69億元，其中安坑輕軌、淡海輕軌一期、三鶯線等3案是在前瞻計畫推動前就核定，其中需中央分擔款及地方負擔款數額在前瞻計畫前均已定案。
捷運局表示，前瞻計畫推動後，中央由原公務預算改為前瞻預算支應，並沒有額外給補助。另外2案，新北樹林線、南北環是在前瞻推動之後才核定，核定時沒有額外多給補助。
捷運局強調，高雄市府請別把計畫核定時的中央分攤補助款、前瞻建設補助及前瞻軌道建設補助款混為一談。
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