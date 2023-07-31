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美總統軍援接洽? 陳建仁：加強台灣自我防衛重要工具

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
針對美國總統拜登動用提用權對我國提供總金額3.45億美元軍備議題，行政院長陳建仁（左二）回應是加強台灣自我防衛。記者曾增勳／攝影
針對美國總統拜登動用提用權對我國提供總金額3.45億美元軍備議題，行政院長陳建仁（左二）回應是加強台灣自我防衛。記者曾增勳／攝影

美國總統拜登動用提用權對我國提供總金額3.45億美元軍備，台美雙方將會如何展開接洽？行政院長陳建仁今天上午表示，美國總統動用提用權，除了對台軍售以外，也是對台灣加強自我防衛最重要的一個工具。

陳建仁在行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、交通部長王國材及立委、議員多人陪同參與下，主持機捷A22老街溪站主持營運通車啟用典禮，針對媒體聯訪問及美國總統拜登動用提用權對我國提供總金額3.45億美元軍備雙方接洽話題，陳建仁作以上回應。

陳建仁表示， 美國政府長期履行「臺灣關係法」及「六項保證」是對台灣安全的承諾，我們相當地感謝，實際上，美國總統動用提用權，對臺軍售以外，也是對台灣加強自我防衛最重要的一個工具，台美之間一向保持很緊密的溝通和協調，未來會在安全問題上，繼續維持緊密的溝通和合作，

雙方繼續維持以規則為基礎的國際秩序，來增進台海及印太地區和平、穩定和永續，以維持很好的現狀。

美國 陳建仁 軍售

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