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民眾回郭台銘「過得真艱苦」 鄭文燦諾給錢助商圈發展

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
全國商圈總會在彰化縣北斗奠安宮舉辦嘉年華，準備15部液晶顯示器等大獎給消費民眾抽獎，陳姓鎮民（左二）抽中液晶顯示器，行政院副院長鄭文燦恭喜他。記者簡慧珍／攝影
全國商圈總會在彰化縣北斗奠安宮舉辦嘉年華，準備15部液晶顯示器等大獎給消費民眾抽獎，陳姓鎮民（左二）抽中液晶顯示器，行政院副院長鄭文燦恭喜他。記者簡慧珍／攝影

行政院副院長鄭文燦今天參加112年全國商圈嘉年華，提到未來將成立商業發展署，會寬列預算協助商圈發展，目前第二預算編列中小企業疫後振興轉型預算，有300萬以內的小商店和中小企業貸款，政府補貼利息，有中小企業融資保證，會給商圈更多活力。

全國商圈總會在彰化縣北斗奠安宮廣場舉辦嘉年華，鄭文燦出席下午的開幕典禮。今天上午郭台銘也參加全國商圈嘉年華，問群眾「過去幾年過得好嗎？」群眾回答「過得真艱苦」。

鄭文燦對此回應說，新冠疫情3年的出口表現很好，內需受疫情影響大家都辛苦，但商圈保持韌性，政府針對振興商圈投入很多行銷預算，今年上半年服務業成長率5%至6%，零售、消費都增加，代表國人消費信心回來了。

鄭文燦又說，商圈超過百萬從業人口，大家要繼續支持商圈、振興商圈，經濟部未來成立商業發展署會寬列這方面預算，目前第二預算編列中小企業疫後振興轉型預算，給予中小企業、小商店300萬以內的貸款，政府有利息補貼、有中小企業融資保證，會給商圈更多活力、更大力量。

鄭文燦表示，一年600萬國際觀光客的目標，在今年7月21日已有300萬人次，預估今年可超過目標一些，國門打開讓更多遊客進來，政府希望透過雙鐵讓旅客不只在北部旅遊，也能往中南部和花東旅遊，經濟部會跟商圈合作，給商圈更大支持。

鄭文燦 疫情 利息 郭台銘

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