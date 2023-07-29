饒慶鈴3關鍵詞用AI寫祝賀文 酸陳吉仲「換位子要換腦袋」

農委會主委陳吉仲將擔任農業部長，曾因鳳梨釋迦問題與陳吉仲互槓的台東縣長饒慶鈴今早透過AI發文「祝賀」，希望陳關注日本核災食物及萊豬，另意有所指說希望「換位子，更要換腦袋」。饒慶鈴說，全文是ChatGPT撰寫，花不到1分鐘，因為她不想花太多時間，「看得懂的人應該就看得懂」。

行政院昨公布農業部及環境部人事案，農業部長由現任農委會主委陳吉仲接任，環境部長由中興大學校長薛富盛接任，8月1日正式掛牌。

台東縣長饒慶鈴今早透過臉書發文祝賀，內文提及「您的就任象徵著台灣農業走向新的里程碑。您的領導將引導我們的農業產業走向未來，並實現共同的目標」。

內容也說，希望陳吉仲在日本核災食品，以及含有萊克多巴胺的豬肉進口問題，採取更為堅定的態度，讓市場遠離這些可能影響健康的食品；另也要妥善規畫雞蛋共映問題，避免民眾再次陷入雞蛋短缺的恐慌。

水果外銷部分，饒慶鈴說，「台灣的水果以其獨特的風味和卓越的品質贏得了世界的讚譽，我們期待您能進一步推廣台灣水果的出口，讓更多的人能品嘗到我們的驕傲。我們擁有全球最甜美、最豐富的水果，讓這些來自台灣的禮物走向世界，是我們共同的夢想」。

饒也說，換位子，更要換腦，相信在您的引導下，我們的農業政策將會有新的突破。再次祝賀您就任農業部長，讓我們攜手共創一個更安全、更繁榮的台灣農業新時代。

整篇祝賀文共404字，另外加上一張合成圖。發文一出，網友回應「連雞蛋都搞不好，還升任農業部長」，也有人說「讚」。