陳吉仲接農業部長 藍營立委批酬庸：看綠營忠誠度而非專業度

行政院今表示，農業部部長將由行政院農業委員會主委陳吉仲接任，環境部部長將由國立中興大學校長薛富盛接任，行政院環保署署長張子敬將轉任行政院政務委員。國民黨立委林思銘表示，陳吉仲農業問題都沒解決，此人事任命就是酬庸，看的是對綠營的忠誠度，而非專業度。

林思銘表示，陳吉仲在農委會的政策表現不斷受質疑，包括農產供需問題沒解決、缺蛋狀況不斷，還有遇到農產過剩、或無法賣出國，就只會以大撒幣來應對，都沒實質解決一大堆農業問題，被要求下台多次，現在卻還留任、去當了農業部長。

林思銘批評，陳吉仲能當部長，很明顯就是「看顏色」，以對綠營的忠誠度來考量，以陳吉仲專業度和之前的表現來看，根本不適任。

至於環境部人事，林思銘說，張子敬也是受到許多在野黨質疑，環境部本來就應該換新人做做看，薛富盛他較不熟悉，作為立委也呼籲新部長要拿出專業表現，而不是看顏色做事，之後會在國會好好監督。