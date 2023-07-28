柯文哲批「前瞻」變「錢沾」 鄭文燦反擊：沒同理心
民眾黨立院黨團日前舉行記者會表示，蔡政府推出前瞻建設計畫840億元，但軌道建設38項子計畫中，至今完工率僅5.3%。而總統參選人柯文哲也在臉書發文，批評前瞻建設計畫恐壓垮地方政府財政，「前瞻」變「錢沾」，籲中央別再推大撒幣政策；行政院副院長鄭文燦今表示，柯文哲對台北以外的縣市非常陌生，也沒有同理心。
鄭文燦今天上午出席桃園地檢署檢察官宿舍開工動土典禮，受訪時直接反擊柯文哲說法，指柯沒有同理心，更不曉得別人的努力，只想貶抑其他縣市。
鄭文燦表示，桃園市的財政謹守財政紀律，秉持財政永續觀念，朝建設與財政良性循環努力，創造就業機會，提高稅收，「桃園市在我8年任內，負債成長非常有限，從262億元成長到328億元，8年當中，中央政府對台北市政府的財政挹注超過桃園市2千3百億元，但桃園市相對來說，人口從205萬名成長到230萬名，在交通、教育、文化、環保各方面建設需求很大，桃園正在轉型，需要建設，但台北市相對來說，他在中央的挹注是遠勝於其他的直轄市」。
鄭文燦也說，前瞻計畫已經完工的軌道建設有新北市安坑線、淡海第一期等，而新北市的萬大線、南環、北環都還沒有完工，桃園的綠線也還在建設，其他各都納入前瞻計畫的軌道建設也都還在推動，「我們當然希望推動速度更快」，但這也證明「大型的建設需要時間」，也是特別預算成立的原因。
鄭文燦進一步指出，桃園市未來5年中央核定或地方推動1億元以上的重大建設，總數負擔大概是1700億元，扣掉自償性財源，大概落在1200億元左右。其實，桃園市1億元以上的重大建設案有150件，每年需要編列102億元，柯文哲市長應該知道自償性財源是不用編列預算的，「這個一般是用基金來處理」，台北市跟其他縣市的標準也是一樣，所以「我想他對於各個縣市不了解，也沒有同理心」，台北市得到中央的挹注遠遠超過桃園市，8年多了2300億元，高過其他各直轄市，這個都可以攤在陽光下。
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