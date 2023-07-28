快訊

長壽金魚「活到23歲」！時間剩不多了...飼主全程陪伴送牠去彩虹橋淚崩

福原愛陷離婚風暴！驚現工作危機恐落「人間地獄」！

不是信義區！最貴運動宅出列 單價「破百」

北流風波未歇 黃珊珊扯柯市府也善後扁、郝訴訟賠償

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台北前市長柯文哲（左）、前副市長黃珊珊（右）。 圖／聯合報系資料照
台北前市長柯文哲（左）、前副市長黃珊珊（右）。 圖／聯合報系資料照

北流風波未歇，柯文哲競選總幹事黃珊珊今天上午透過臉書稱，選舉到了，什麼怪事都有，細數台北市前市長陳水扁、郝龍斌時代，市府的相關訴訟案和賠償款，指政府是一體的，前朝所有案件，接手的新市府團隊都需概括承受，但柯市府團隊不曾推給前朝，而是就事論事解決問題，請公務員依法行政、政務官扛起決策責任。

黃珊珊表示，她擔任台北市副市長時，擔任市府關懷小組召集人，協助各局處公務員面對難題，其中一項很重要的工作就是減止訟，處理陳年舊案，幫政府節省公帑，不要因為爭訟而造成龐大利息損失。

黃珊珊指出，民進黨陳水扁政府時代的基隆路車行地下道訴訟20多年後，柯市府仍然以第二預備金支付3億多賠償款。國民黨郝龍斌政府時代的兆亨加油站撤照賠償案和解、小巨蛋訴訟案和解、北投纜車交付仲裁等等，柯市府也都接手處理。

黃珊珊表示，最近外傳審計部稱柯文哲前四年還債570億，後面四年都沒還債，「應該是獨立機關的監察院審計部竟然變成政治打手，真的很可笑。」柯文哲執政八年未舉債，前四年還了570億，北市債務從1400多億降為不到900億。

黃珊珊指出，柯文哲連任台北市長後遇到新冠疫情，歲入漸少，做到零舉債已經非常不容易，市產減租，歲出增加，各項補貼、防疫物資與人事支出增加，但還是做到零舉債，這是相當不容易的，「疫情這四年能夠做到零舉債，就是治理能力！」政治立場可以不同，但行政機關沒必要攪和進來，更不可以以偏概全。

黃珊珊 柯文哲

延伸閱讀

批柯文哲另樁爛帳北藝中心2.34億 簡舒培：監察院該查

柯文哲被貼仇女標籤 陳佩琪批民進黨不檢討該換人執政

【即時短評】閃避關鍵爭議 柯文哲冷處理意在降溫

最新民調／賴清德居第一、柯文哲落後1百分點緊咬 侯友宜小幅回升

相關新聞

性平三法首部曲！性別平等教育法三讀 嚴禁未成年師生戀

立法院今天三讀通過「性別平等教育法」部分條文，明定禁止未成年「師生戀」，在成年學生方面，三讀條文明定，校長或教職員工不得...

蔡總統確診嚴重到失聲？總統府回應了

媒體報導，蔡英文總統因確診完全沒有聲音。總統府發言人林聿禪今天表示，蔡總統並沒有報導所稱「失聲」的狀況，而是今早身體仍有...

數位身分證喊卡衍生1.3億 綠委：四黨團都同意改封存

審計部昨公布去年度中央政府總決算審核報告，當中指出，數位身分證暫緩換發，因契約暫停執行，須多支付逾1.3億元給中央印製廠...

北流風波未歇 黃珊珊扯柯市府也善後扁、郝訴訟賠償

北流風波未歇，柯文哲競選總幹事黃珊珊今天上午透過臉書稱，選舉到了，什麼怪事都有，細數台北市前市長陳水扁、郝龍斌時代，市府...

柯文哲批前瞻變「錢沾」 王國材：環狀線即申請中央補助

台灣民眾黨總統參選人柯文哲在臉書批評中央政府前瞻建設，擔心壓垮地方政府財政，「前瞻」變「錢沾」。交通部長王國材今表示，軌...

林智堅捐30萬做公益獲不起訴 王鴻薇：如遮羞費

為化解論文抄襲案延伸出的誹謗訴訟，針對新竹市前市長林智堅與告訴人調查局調查官余正煌達成和解，林智堅捐款30萬元給公益團體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦