北流風波未歇 黃珊珊扯柯市府也善後扁、郝訴訟賠償

北流風波未歇，柯文哲競選總幹事黃珊珊今天上午透過臉書稱，選舉到了，什麼怪事都有，細數台北市前市長陳水扁、郝龍斌時代，市府的相關訴訟案和賠償款，指政府是一體的，前朝所有案件，接手的新市府團隊都需概括承受，但柯市府團隊不曾推給前朝，而是就事論事解決問題，請公務員依法行政、政務官扛起決策責任。

黃珊珊表示，她擔任台北市副市長時，擔任市府關懷小組召集人，協助各局處公務員面對難題，其中一項很重要的工作就是減止訟，處理陳年舊案，幫政府節省公帑，不要因為爭訟而造成龐大利息損失。

黃珊珊指出，民進黨陳水扁政府時代的基隆路車行地下道訴訟20多年後，柯市府仍然以第二預備金支付3億多賠償款。國民黨郝龍斌政府時代的兆亨加油站撤照賠償案和解、小巨蛋訴訟案和解、北投纜車交付仲裁等等，柯市府也都接手處理。

黃珊珊表示，最近外傳審計部稱柯文哲前四年還債570億，後面四年都沒還債，「應該是獨立機關的監察院審計部竟然變成政治打手，真的很可笑。」柯文哲執政八年未舉債，前四年還了570億，北市債務從1400多億降為不到900億。

黃珊珊指出，柯文哲連任台北市長後遇到新冠疫情，歲入漸少，做到零舉債已經非常不容易，市產減租，歲出增加，各項補貼、防疫物資與人事支出增加，但還是做到零舉債，這是相當不容易的，「疫情這四年能夠做到零舉債，就是治理能力！」政治立場可以不同，但行政機關沒必要攪和進來，更不可以以偏概全。