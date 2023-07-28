快訊

杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游錫堃稱美眾院支持一邊一國 林濁水搖頭

聯合報／ 記者周佑政程遠述／台北報導
民進黨前立委林濁水。圖／本報資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／本報資料照片

美國聯邦眾議院日前通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國大會第二七五八號決議不涉及台灣。立法院長游錫堃昨表示，感謝美國眾院終於拆穿中共長久以來的謊言，讓台灣、中國一邊一國，台灣、中國互不隸屬的歷史真相獲得證明。民進黨前立委林濁水則認為，游的說法「太跳躍」，美國頂多不反對，但也不會支持兩岸一邊一國。

林濁水指出，二七五八號決議封殺中華民國的國際空間，使中華民國和中華人民共和國不能並存。但二七五八號決議和台灣關係早己定案為台灣地位未定，「這提供台獨法理空間，而為中國不滿」。

侯競辦發言人陳柏翰表示，感謝美國國會通過該法案，展現對我國的善意與支持。民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，今年五月國台辦曾回應美國眾議院「台灣國際團結法案」，稱二七五八號決議已將台灣主權歸於中國大陸。但中華民國是主權獨立的國家，並不會因刻意曲解而受到影響。

國民黨前立委蔡正元表示，二七五八號決議是國際法，美國會主張並不涉及國際法，也無法影響國際法法律效力。

美國 林濁水 蔡正元 楊寶楨 國台辦 游錫堃

延伸閱讀

外役監遴選要件修法無共識 國民黨團籲游錫堃速開協商

會游錫堃 白艾特：歐洲與台灣關係會更加強健茁壯

「台灣中國一邊一國」 游錫堃：美國終於拆穿中共謊言

聯合國2758號決議再掀波瀾 林濁水：提供3台獨法理空間

相關新聞

前瞻軌道完工率5.3% 柯文哲批壓垮地方財政

民眾黨立院黨團日前舉行記者會表示，蔡政府推出前瞻建設計畫八千四百億元，但軌道建設卅八項子計畫中，至今完工率僅百分之五點三...

前瞻「萬箭齊發」 陷流標惡性循環

營建業界形容前瞻基礎建設工程近年來「萬箭齊發」，但計畫趕不上變化，在諸多變數衝擊下，造成公共工程頻頻流標、工程底價不斷提...

游錫堃稱美眾院支持一邊一國 林濁水搖頭

美國聯邦眾議院日前通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國大會第二七五八號決議不涉及台灣。立法院長游錫堃昨表示，感謝美國眾院...

柯文哲批前瞻變「錢沾」 藍批綁樁

民眾黨總統參選人柯文哲砲轟前瞻軌道建設完成率僅百分之五點三，前瞻變「錢沾」，副總統、民進黨總統參選人賴清德則要求黨公職下...

數位身分證契約暫停 衍生1.3億費用

審計部昨公布去年度中央政府總決算審核報告，當中指出，數位身分證暫緩換發，因契約暫停執行，須多支付逾一點三億元給中央印製廠...

台日執政黨2＋2會談東京登場 自民黨：願助台加入CPTPP

台日執政黨今天下午在日本東京舉辦「2＋2」實體會談，民進黨立委羅致政、郭國文代表出席，與自民黨國防部會長國場幸之助、外交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦