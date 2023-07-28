游錫堃稱美眾院支持一邊一國 林濁水搖頭

美國聯邦眾議院日前通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國大會第二七五八號決議不涉及台灣。立法院長游錫堃昨表示，感謝美國眾院終於拆穿中共長久以來的謊言，讓台灣、中國一邊一國，台灣、中國互不隸屬的歷史真相獲得證明。民進黨前立委林濁水則認為，游的說法「太跳躍」，美國頂多不反對，但也不會支持兩岸一邊一國。

林濁水指出，二七五八號決議封殺中華民國的國際空間，使中華民國和中華人民共和國不能並存。但二七五八號決議和台灣關係早己定案為台灣地位未定，「這提供台獨法理空間，而為中國不滿」。

侯競辦發言人陳柏翰表示，感謝美國國會通過該法案，展現對我國的善意與支持。民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，今年五月國台辦曾回應美國眾議院「台灣國際團結法案」，稱二七五八號決議已將台灣主權歸於中國大陸。但中華民國是主權獨立的國家，並不會因刻意曲解而受到影響。

國民黨前立委蔡正元表示，二七五八號決議是國際法，美國會主張並不涉及國際法，也無法影響國際法法律效力。