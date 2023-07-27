美眾院稱聯大2758決議不涉台 蔡正元：不涉國際法無效

美國聯邦眾議院昨通過「台灣國際團結法案」，法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣，美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。

國民黨前立委蔡正元今在直播節目受訪時表示，美國憲法規定國際法高於國內法，即便此法案未來送美國參議院通過此案，也只是美國的國內法，而聯合國2758號決議案是國際法，因此美國國會的此主張並不涉及國際法，也無法影響國際法法律效力，就無效。

蔡正元今在直播節目接受主持人王淺秋訪問。蔡正元說，美國國會此案可分為政治層面和法律層面，政治面就是此案不是新鮮案子，由台獨人士主張及台獨團體遊說美國國會，現在中美對抗，才拿出來作為新的決議案，因為無效，美國也只能單方面政治上表達，聲援台獨人士在此岸上對於國際法的主張。

蔡正元指出，而法律層面上，他認為此法案也是沒有效的法律結論，因為當年聯合國通過2758號決議案前，曾先表決兩個案子，一案是美國所提，主張中華民國與中華人民共和國有雙重代表權，有點類似南北韓狀況，但被否決，另一案則是沙烏地阿拉伯所提「一中一台」修正案，最後以懸殊比例被否決，在兩項修正案否決後，才通過「一個中國」起源的第2758號決議文。

蔡正元說，所以很多人說第2758號決議文沒有處理台灣問題，其實是錯的，因為前面兩個案表決，就是處理台灣問題。蔡正元並表示，美國「台灣關係法」通過後，稱呼台灣政府為「統治台灣當局」，意思就是不知道台灣是國家或政府，後來中國也就沿用「中國台灣當局」指稱台灣政府。