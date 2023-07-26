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張其祿：年改是執政黨致命傷 沒有人因此變得更好

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。 圖/聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。 圖/聯合報系資料照

年改五周年，民眾黨立委張其祿認為「沒有人變得更好」，軍公教福利被大砍，勞工福利也沒有因此提升，只是消極地用類似「均貧」的方式，讓大家變得更差而已。

張其祿表示，2018年年改以來，節省的公帑沒有想像中顯著，還造成公教人員流失、國考報考人數逐年下降，對軍公教士氣、人才拔擢等面向，都缺乏整體有效、結構性的改革。

「沒有因為改了軍公教而讓勞工變得更好，大家都不好。」張其祿說，這是執政黨的致命傷，年改後各界抱怨不斷，勞保改革也沒有因此有進展，還製造了社會群體對立，導致勞工、軍公教間的衝突。

張其祿認為，這樣的現象是國家失職，政府應把勞工那端拉起來，而不是把軍公教弄得更差，塑造「均平」假象。只要年改未完成，國會都應該存在年改特種委員會等組織，無論屆期，從體制上談清楚。

張其祿批，年改後一年了不起省個200億元，但這幾年光特別預算就編了2兆，買軍火、前瞻花了那麼多錢，撥補台電隨便就1000億元，對比下來，凸顯了對軍公教的苛刻，也折損國人投入公務員人力行列的意願。

2024選舉還剩半年多，針對年改議題，張其祿認為總統參選人們應反向思考，主動表態爭取選民支持，而非一再邀各界討論、「尋求共識」，因為各界的主張和訴求多已經表述過了，但就是無解。

年改 軍公教 張其祿

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