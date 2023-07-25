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民眾黨指中央對地方情緒勒索 呼籲中央盡快推動財劃法

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
（左自右）台灣民眾黨立委陳琬惠、賴香伶、邱臣遠、張其祿、吳欣盈今天舉行記者會，質疑前瞻計畫成效，批中央讓地方政府陷入錢坑陷阱，呼籲分散興建時程，並推動財政收支劃分法，達到縣市平權、適性發展。圖/台灣民眾黨提供
（左自右）台灣民眾黨立委陳琬惠、賴香伶、邱臣遠、張其祿、吳欣盈今天舉行記者會，質疑前瞻計畫成效，批中央讓地方政府陷入錢坑陷阱，呼籲分散興建時程，並推動財政收支劃分法，達到縣市平權、適性發展。圖/台灣民眾黨提供

台灣民眾黨團今天舉行記者會，質疑前瞻計畫成效，批中央讓地方政府陷入錢坑陷阱，呼籲分散興建時程，並推動財政收支劃分法，達到縣市平權、適性發展。民眾黨立委邱臣遠指出，前瞻軌道建設計畫38項子計畫中，完工率僅5.3%，且光是6都加上7縣市自籌款就高達5518億元。

民眾黨立委賴香伶批，中央用地方財政不足的弱點，進行情緒勒索，以「皇恩浩大」、「恩給式」的態度給地方補助；質疑中央撥款跟地方配合能搭配嗎？太多前瞻計畫中途停工。

賴香伶指出，行政院副院長鄭文燦在桃園市長8年任內推動的軌道建設，除了機場捷運線外，所有捷運計畫目前無一通車，桃園鐵路地下化工程延遲，使中壢火車站周邊交通黑暗期將延長到2029年，更不用說沿線的土地徵收與開發問題，彷彿一顆未爆彈。

民眾黨立委張其祿認為，鄭文燦稱前瞻基礎建設是台灣度過2次百年大旱的關鍵，是掩蓋問題的障眼法，行政院編列特別預算治水已成常態，但多年來未能具體檢驗執行成效。民進黨政府在經濟發展規劃及水資源分配上傾向「重工輕農」，近年農業用水嚴重受限，無論是治旱、治洪，甚至是讓民眾能夠親近水源，都看不出前瞻基礎建設在這些方面起到關鍵性作用。

張其祿指出，蔡政府編列的特別預算金額，已達到馬政府及扁政府時期總和的2倍，嚴重威脅國家財政的健全及永續，但政府卻無視財政危機，在選舉年以各種補貼、惠民政策獲取選民支持，將龐大債務留給子孫。

張其祿表示，台灣迫切需要財政改革，包括推動財政紀律、加強稅收管理、優化政府開支結構，以及有效運用公共資源，國家財政才能保持長期穩定。

民眾黨立委吳欣盈指出，藍綠執政時政府都曾提出財劃法版本，但24年來都沒能踏出修法步伐，明顯已不合時宜，現行財劃法3大問題包括統籌分配款規模不足支應地方財政需求、一般補助款的設計不利於地方財政自主、各地方政府對統籌分配公式無共識。

吳欣盈以前瞻軌道建設為例，指中央在財務計畫中完全未提到「地方配合款」，再加上財劃法的失衡分配，導致地方政府發生財政危機。讓地方財務自主、擴展經費來源，財劃法修法刻不容緩，民眾黨團2020年已提出版本。

吳欣盈表示，民眾黨提出的版本修法方向，第一為「財務獨立，自主負責」，擴大統籌分配稅款規模，將營業稅100%與綜所稅10%由中央統籌分配給地方，營所稅的5%則由地方分成方式分給地方。

第二，「縣市平權，適性發展」，6都與其他縣市統籌分配公式統一，避免富者多拿、窮者少拿。第三，「地方發展，正確誘因」，將營利事業所得稅、營業稅權限撥至地方，引導從土地開發轉向招商投資，避免國土規劃失衡。

民眾黨立委陳琬惠指出，中央不能無視縣市政府內部財政狀況，經費一撥到地方就拍拍屁股走人，在資源分配和使用上，也不能只是提供資金，而要深入和縣市合作，共同解決在建設過程中可能出現的問題。

民眾黨團指出，前瞻計畫投入8400億元，但中央卻沒有落實成本效益評估，經費分配完就不管地方財政困境，導致前瞻建設執行率不佳，呼籲中央應積極和各縣市協商，共同研議經費來源，避免建設停擺。

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