蔡英文快篩陽性確診 下午行程取消

總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統於結束上午行程後，午間略感身體不適，經新冠肺炎快篩後呈現陽性。蔡總統目前症狀輕微，由醫療團隊妥善照顧中，經醫療團隊專業建議，蔡總統取消今天下午公開行程。

林聿禪也補充說明，蔡總統表達感謝大家的關心，並認為台灣疫情已趨於穩定，防疫指引也已有專業規劃，蔡總統非常安心，也會依循醫療團隊的建議稍事休息，但相關國政公務仍透過執政團隊密切掌握。

林聿禪並轉述，蔡總統特別強調，近年來可能影響台灣最大的颱風即將到來，她已請行政院長陳建仁與行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱工作，確保國人平安及各項設施順暢運作，並提醒國人朋友不要鬆懈，務必做好防颱準備。