鄭文燦：桃園建設前瞻出力多 持續努力加速進度

蔡政府提出8800億前瞻計畫，軌道建設今年進入高峰期，包括桃園市長張善政在內的縣市長憂心，逐年遽增上百億元的自籌款壓力，前瞻恐成壓垮地方財政的「錢坑」。行政院副院長鄭文燦今天表示，前瞻預算用在大家生活處處可見的地方。未來，行政院會持續努力，除了預算編列，也會由各部會通力合作，加速地方建設的進度。

鄭文燦今透過臉書細數前瞻預算提供桃園的各項建設。他指出，桃園市是六都中人口成長最快的城市，移居桃園已成為現在進行式。前瞻基礎建設計畫支持桃園「轉大人」，特別是桃園的百年建設-桃園鐵路地下化。總計畫經費1047.93億元，行政院比照高雄市標準，把原來要桃園負擔超過40%的財務比例，降到25%，其中中央預算785.94億元，桃園負擔257.43億元。

鄭文燦說，桃園鐵路地下化後，將消除8座高架橋、8個地下道、20個平交道，讓都市縫合。重要的是，桃園的都市風貌將會改寫，成為一個四通八達沒有阻隔的城市。而桃園鐵路地下化，桃園、中壢兩站結合捷運綠線、機場捷運，將成為兩大交通樞紐，透過聯合開發，創造更大的價值，新站大樓也會成為都市的商業活動核心。

鄭文燦說，他擔任桃園市長後，把已經完全停擺的桃園鐵路高架化，轉為地下化方案推動。這個計畫在2020年9月核定後，先期工程及主體工程已陸續開工，鳳鳴、桃園、中壢、平鎮各站都已經動工。從2021年至2023年，桃園市政府已編列14.19億，占地方應負擔總金額5.51%。

而桃園捷運綠線總經費982.64億元，全長27.8公里，設置21個車站，預計2030年完工。加上中壢延伸線，連結機場捷運，桃園捷運將可以成環，擴大交通服務的範圍。鄭文燦說，桃園鐵路地下化、機場捷運、棕線捷運、三鶯線延伸八德，將可以縮短北桃之間的距離，讓桃園鄉親工作生活旅遊都更方便。

此外，鄭文燦說，石門水庫阿姆坪防淤隧道工程全長3702公尺，結合輸泥管道、沖淤通道及排洪隧道等三大功能，每年預計可增加水庫64萬立方公尺防淤能力外，更可達成增加庫容，穩定桃園、新北、新竹用水的功效。

鄭文燦也說，桃林鐵路改造計畫則在去年完工，將過去桃林鐵道的舊路廊重新整理，沿線鋪設木棧道，成為休閒步行、自行車的美麗空間，串連桃園居民生活的區域，也連結南崁溪自行車道 、虎頭山風景區、羊稠坑與五酒桶山景點，提升都市生活品質及空間效益。

鄭文燦表示，桃園市還有許多大大小小的建設，是透過前瞻預算來出力，包括縣市管河川及區域排水整體改善49.66億、提升道路品質24.89億、改善停車問題23.21億、高中以下學校班班有冷氣19.51億、客家浪漫台三線11.76億、營造休閒運動環境10.51億、文化生活圈建設10.14億、全國水環境改善10.01億元、機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）9.99億等計畫，都持續穩健進行中。