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台美貿易首批協定 審查通過

聯合報／ 記者鍾泓良楊文琪林銘翰／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）昨在立法院經濟、內政、外交及國防、財政、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」前交換意見，台美21世紀貿易倡議首批協定，在1個小時內完成初審，朝野無異議通過。記者蘇健忠／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）昨在立法院經濟、內政、外交及國防、財政、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」前交換意見，台美21世紀貿易倡議首批協定，在1個小時內完成初審，朝野無異議通過。記者蘇健忠／攝影

立法院昨天進行「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定委員會聯席審查，其中討論主案無異議通過。在野黨提出九項附帶決議，除了時代力量立委陳椒華所提「吹哨者保護法」附帶決議無法取得共識，其他均原案或修正通過，全案通過初審。

陳椒華於附帶決議提出要行政院兩個月內提出「吹哨者保護法」送立院審議。但法務部次長陳明堂表示，反貪腐相關法令散布在各法當中；揭弊者保護法相關條文，各界仍有意見需要溝通，建議改為「盡速提出」，而非兩個月內；最後經溝通無效，賴瑞隆決議保留，後續送院會處理。

陳椒華則批評，我國反貪腐法治落後，無視實務上對高官貪腐的縱容，「詐騙國家隊」帶頭詐騙美方，難怪我國詐騙事件頻傳，應該盡速完成揭弊者保護法及妨害司法公正罪的立法。

蔡英文總統昨接見世界台灣商會聯合總會回國訪問暨投資考察團時表示，台美廿一世紀貿易倡議首批協定已經完成簽署，接下來，希望推動洽簽台美「避免雙重課稅協定」，提供企業更多利基。

詐騙 陳椒華 蔡英文

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