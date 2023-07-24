前瞻軌道建設成錢坑？ 國發會：地方執行困難可變更計畫

部分地方政府憂心前瞻捷運建設成為財政負擔，國發會今天表示，若地方政府評估後續執行有難度，可依照程序進行計畫變更，報請中央審議，以達到資源合理運用之目的。

國發會指出，都市捷運具備運量大、快速且準點的特性，可有效運輸民眾至都市各角落，大幅降低都市內私人運具之使用，屬於綠色運具，能有效減少都市碳排放。我國捷運建設計畫是由地方政府主動提出，經過可行性研究，再進而辦理綜合規畫，才提送中央審議，非由中央主導，審議過程也十分嚴謹。

至於前瞻基礎建設計畫中的各項都會捷運建設，國發會表示，主要是依照大眾捷運法第13條規定，為地方自行評估提出之捷運建設。地方政府依照交通部「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，針對都市公共運輸發展情形、路廊規畫、捷運運量、沿線土地發展、財源籌措方式、經濟效益評估及後續營運模式等內容，研提可行性研究及綜合規畫獲行政院核定後，依據前述要點規定的補助比例，由中央補助部分建設經費，其餘由地方自籌財源配合辦理。因此，地方政府在提報捷運建設之初，即已了解中央補助比例，並應自行評估縣市財務負擔，確認可予負擔後始提出計畫。

國發會強調，捷運建設是由地方政府依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，考量建設、財政及用地等可行性後自行提出，且該要點於2011年頒布，因此捷運建設中央補助的規則十分明確且施行多年，地方政府本即應考量都市發展及財政狀況推動捷運建設，不應為推動而推動，中央是以補助經費之立場予以協助，地方政府不應計畫核定後才質疑地方負擔款過高無法負擔，反而更應加強鼓勵沿線車站及機廠聯合開發、興辦社會住宅與產業園區、或配合興建縣市大型集會場所等措施，吸引並創造人流，提升大眾運輸使用率與捷運運量，以確保捷運建設之財務可行性及營運永續性。

國發會指出，審議各地方政府提報之捷運建設計畫，為確保計畫之財務可行性，皆會與財政部、行政院公共工程委員會及行政院主計總處等部會，針對自償率等自償性經費與財務分析等內容詳實審議，審議過程嚴謹，於審議會議中均獲得地方政府對財政的承諾；此外，國發會審議意見中，也均要求地方提高自償率，囑咐地方政府應確實於地方財政可負擔額度內，考量地方整體施政次序與建設急迫性等因素，按期程編列相關預算推動，以確保地方民眾整體生活與居住之權益。