陽光行動／前瞻變大錢坑？ 蔣萬安喊話：讓地方減少配合款負擔

前瞻軌道建設今年各縣市將進入興建高峰期，全台各縣市也因五千多億自籌款比例過高，讓所有縣市大喊吃不消，恐成拖垮地方財政的大錢坑。台北市長蔣萬安今天也被問及前瞻建設自籌款負擔沈重，蔣萬安表示，以台北市南北環段為例，總共要1300多億元，中央補助327億，台北市負擔600多億元，台北市還是很希望中央能將規模做大，讓各縣市可以減少自己的配合款負擔。

蔣萬安今天下午視察萬安演習後受訪，對於前瞻計畫各縣市自籌款負擔過重，蔣萬安說，台北市的前瞻軌道建設，接下來就是環狀線南北環段，總經費1300多億元，中央只會補助327億，台北市要自行負擔600多億元，新北負擔300多億元，這個部分，中央的支持與協助非常重要。

蔣萬安也向中央喊話，還是很希望中央將規模做大，各縣市可以減少自己配合款負擔，整體來講，希望相關軌道建設可以提供民眾更便捷交通。

北市府不具名官員表示，儘管台北市的財政狀況比其他縣市好，但前瞻軌道的自籌款負擔真的相當沈重，當然會排擠到其他建設。

至於中央財畫法遲未修法，北市府副市長林奕華受放表示，的確應該儘速修法，中央應該將統籌分配款的餅做大，而不是一樣的餅各縣市去分配，尤其中央經費資源多，應該給地方多一點挹注，包括中央一下子推補助育兒津貼、大學私校學費補助等，中央資源多，各縣市建設都是有利國家，中央應該多一點承擔。