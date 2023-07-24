快訊

基隆祥豐營區迫擊砲爆炸現場畫面曝 兩士兵手炸斷血肉模糊

不僅旗艦iPhone 15 Pro漲價！蘋果傳平價版iPhone 15也變貴 詳細價格外洩

放不放颱風假？北市率先說話了 蔣萬安：站在民眾角度早點宣布

陽光行動／前瞻變大錢坑？ 蔣萬安喊話：讓地方減少配合款負擔

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午視察萬安演習後受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午視察萬安演習後受訪。記者林麗玉／攝影

前瞻軌道建設今年各縣市將進入興建高峰期，全台各縣市也因五千多億自籌款比例過高，讓所有縣市大喊吃不消，恐成拖垮地方財政的大錢坑。台北市長蔣萬安今天也被問及前瞻建設自籌款負擔沈重，蔣萬安表示，以台北市南北環段為例，總共要1300多億元，中央補助327億，台北市負擔600多億元，台北市還是很希望中央能將規模做大，讓各縣市可以減少自己的配合款負擔。

蔣萬安今天下午視察萬安演習後受訪，對於前瞻計畫各縣市自籌款負擔過重，蔣萬安說，台北市的前瞻軌道建設，接下來就是環狀線南北環段，總經費1300多億元，中央只會補助327億，台北市要自行負擔600多億元，新北負擔300多億元，這個部分，中央的支持與協助非常重要。

蔣萬安也向中央喊話，還是很希望中央將規模做大，各縣市可以減少自己配合款負擔，整體來講，希望相關軌道建設可以提供民眾更便捷交通。

北市府不具名官員表示，儘管台北市的財政狀況比其他縣市好，但前瞻軌道的自籌款負擔真的相當沈重，當然會排擠到其他建設。

至於中央財畫法遲未修法，北市府副市長林奕華受放表示，的確應該儘速修法，中央應該將統籌分配款的餅做大，而不是一樣的餅各縣市去分配，尤其中央經費資源多，應該給地方多一點挹注，包括中央一下子推補助育兒津貼、大學私校學費補助等，中央資源多，各縣市建設都是有利國家，中央應該多一點承擔。

蔣萬安 軌道建設 環狀線 林奕華

延伸閱讀

放不放颱風假？北市率先說話了 蔣萬安：站在民眾角度早點宣布

蔣萬安晚間將坐鎮防颱 明天是否上班上課 北市府回應了

北部下午萬安演習 北捷正常運行但不得離站 最高可罰15萬

北流1.9億引爆柯粉戰蔣市府 她曝柯文哲碰蔣萬安都失分

相關新聞

陽光行動／財劃法卡關20年 張麗善批：無論誰執政都想獨攬大權

財劃法爭議已久，各縣市百里侯紛紛呼籲修法，雲林縣長張麗善今忍不住為縣民叫屈，工業發展汙染、糧食安全的重責大任都要雲林承擔...

陽光行動／建設壓垮財政？桃園綠營：新市府財政把關失靈卸責的話

桃園市議會民進黨團今天下午指出，張善政市長在媒體表示，桃園正在「轉大人」，即將面臨大建設期，擔心財政被壓垮，讓人覺得試圖...

綠委：國民黨團開罵721斷氣事件 完美示範做賊的喊捉賊

民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，國民黨立法院黨團記者會開罵721供氣緊急事件，罵什麼內容不重要，因為沒有邏輯可言，...

陽光行動／前瞻變大錢坑？ 蔣萬安喊話：讓地方減少配合款負擔

前瞻軌道建設今年各縣市將進入興建高峰期，全台各縣市也因五千多億自籌款比例過高，讓所有縣市大喊吃不消，恐成拖垮地方財政的大...

接見法國參議院訪團 賴清德：請持續關注印太和平穩定

副總統賴清德今天接見法國參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）訪團，他說，台灣與法國都是民主...

郭台銘的盤算 再凌遲國民黨與侯友宜4個月？

在國民黨全代會正式提名侯友宜為總統候選人的同一天，郭台銘在臉書發表一篇長文，談自己的未來動向。這一篇文章裡，郭台銘對自己的下一步，似乎什麼都沒說，但又似乎什麼都說了。但唯一可以肯定的是，國民黨的整合，不會在全代會後就「雨過天青」，相反的，從總統選舉時程來看，從現在開始到11月24日，郭台銘還有整整4個月時間可以繼續凌遲國民黨和侯友宜。朱立倫的「政黨輪替大聯盟」倡議，恐怕連自保都很困難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦