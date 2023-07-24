快訊

女足世界盃開踢！女性運動賽事更平等了嗎？

一年學費10萬起跳！法國「政治神童」任教育部長 意外揭菁英私校面紗

【早晨財經速解讀】 利空出盡？外資調高台積目標價 超級央行周來襲 聯準會最後一次升息？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】美國氣候大使凱瑞訪中的意圖

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
美國氣候特使柯瑞（左）和中國氣候特使解振華（右）在北京會談，希望兩國攜手減少甲烷排放。（路透）
美國氣候特使柯瑞（左）和中國氣候特使解振華（右）在北京會談，希望兩國攜手減少甲烷排放。（路透）

繼布林肯與葉倫之後，近日美國氣候大使凱瑞接續訪中，其實有極大的企圖，一方面對內打選戰以輾壓共和黨，另外挾中自重以強化其國際影響力，內外相互為用，值得關注。

由於美國2024的選戰也已開打，使得相關政治人物都步步為營。還記得川普在2017年初上任後，就立即退出「巴黎氣候協定」，並稱全球氣候暖化是假議題。這主要是因為美國大多數傳統能源的業主，都是共和黨的金主，其大量的碳排放與氣候議題完全相背。為加以反制，2022年9月拜登總統簽署「美國清潔能源法案，Clean Energy for America Act」，一方面限制碳排放量，另方面以數百億美元的資金來補助美國新能源的發展，以便與共和黨相區隔並加以輾壓。

依照美國能源部的統計，2020年大陸乃全球最大碳排放國，但中方新能源的發展先進。尤其又積極種樹與加強植被，並已確立在2030年達到碳達峰，也就是二氧化碳的排放量達到最高峰，之後就開始減少，以及2060年的碳中和，也就是碳排放由新能源與植樹造林等方式來相互抵銷，以達環保的標準，所以才有習近平「綠水青山就是金山銀山」的說法，自然是美方最好的合作夥伴。美國則是預定在2030年年底前，將美國溫室氣體排放量減低至少一半。美中2大國對減碳的立場宣示，預示了降低碳排放將會是未來30年的重要議題。

再者，當人權與石油等全球性議題的影響力日益下降之際，美方有意另闢蹊徑來強化其霸權的實力，掌控全球碳排放標準設定權的重要性自然突顯。若此，美國當可援助一些遭逢海平面上升而可能滅頂的島國，以便站上道德高地，另還可以危害全球安全為名，主導處罰一些碳排放未達標的國家，以便擴張其掌控全球的力道。

因二氧化碳可在大氣層中存留300年，依照中方的統計，自1750至2020年，美國碳排放總量乃全球最高。再因美國民眾浪費成性，又是世界最大的能源消耗國，以及美國經常有火燒山的災難，還有牲口的排氣等問題，自然也有意與中方協商。

在資金方面，美國也看上中國。美國國會更在月前已通過議案稱，中國已不是開發中國家，因而有拯救世界氣候問題的責任與義務，而美國則擔任規則制定的領導者，並由中國埋單來接濟上述危國，一石多鳥，何樂不為？若中方不從，美方還可以打台灣牌來相要脅，而凱瑞還擔任過國務卿，對台灣問題必定熟稔，豈不得心應手，勝券在握？再度提升美國的國際影響力。

由此可知，有如此好的機會，當可解釋凱瑞為何急著訪中，而這又是美中博弈的另一重要戰場，雙方勝負難料。

美國 碳排放 共和黨

延伸閱讀

國史館館長：李登輝推動民主化 很多都是台獨基礎工程

秦剛神隱 王毅「代打」行程滿 華郵專欄：王最受益

「玻璃天花板」壓得好累… 中留美高材生棄高薪 紛返中

國史館長：李登輝推民主化過程 很多是台獨基礎工程

相關新聞

陽光行動／基捷分攤額爭議政院提基金解套 謝國樑：參考桃園經驗

本報陽光計畫今天探討蔡政府前瞻基礎建設計畫，自籌款大增爭議。基隆捷運分攤額爭議中央、地方多次互槓，行政院日前已向基市府提...

【專家之眼】美國氣候大使凱瑞訪中的意圖

繼布林肯與葉倫之後，近日美國氣候大使凱瑞接續訪中，其實有極大的企圖，一方面對內打選戰以輾壓共和黨，另外挾中自重以強化其國...

從毛澤東到習近平 中美關係還能靠季辛吉融冰嗎

6月下旬開始，拜登政府的官員就陸續訪問北京，但沒有誰獲得的接待規格比得上剛滿百歲的前國務卿季辛吉。儘管美國現任國務卿布林肯也見到了大陸國家主席習近平，但習近平20日上午在釣魚台國賓館與季辛吉會面後，中午還為他精心安排了一場百歲壽宴。 中國大陸何以要如此頂格接待一位百歲的美國退休政客？習近平的公開說法是，中國人重情講義，不會忘記老朋友，不會忘記季辛吉為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼所作出的歷史性貢獻。 習近平告訴季辛吉，52年前，中美兩國處在一個關鍵轉折點，毛澤東、周恩來與尼克森和季辛吉本人，以卓越的戰略眼光，做出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界…

選前拆彈選後再推？鄭文燦預告社宅「輪候制」 藍營：沒有幫助

716凱道大遊行訴求落實居住正義，民進黨現任立委及參選人率先呼籲將社會住宅入住機制納入「輪候制」及「多次落選加籤制」；行政院副院長鄭文燦隔天呼應，指內政部營建署正在規畫方案，預估最晚2025年實施。喊了許久的「輪候制」，為何鄭文燦及營建署終於點頭著手研擬？而且又是藍綠白正為2024大選激烈攻防的此時此刻，更引發政治聯想。...

國史館館長陳儀深：李登輝民主化 台獨奠基

國史館將於本月廿九及卅日舉辦前總統李登輝百年誕辰紀念新書發表暨學術討論會，國史館館長陳儀深昨天以視訊演講「台美人與台灣民...

馬英九：推兩岸大學校長論壇

前總統馬英九基金會邀請大陸大學訪問團來台訪問九天八夜行程，昨天順利圓滿完成。馬英九表示，這只是一個開始，未來希望每年都舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦