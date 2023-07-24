【專家之眼】美國氣候大使凱瑞訪中的意圖

繼布林肯與葉倫之後，近日美國氣候大使凱瑞接續訪中，其實有極大的企圖，一方面對內打選戰以輾壓共和黨，另外挾中自重以強化其國際影響力，內外相互為用，值得關注。

由於美國2024的選戰也已開打，使得相關政治人物都步步為營。還記得川普在2017年初上任後，就立即退出「巴黎氣候協定」，並稱全球氣候暖化是假議題。這主要是因為美國大多數傳統能源的業主，都是共和黨的金主，其大量的碳排放與氣候議題完全相背。為加以反制，2022年9月拜登總統簽署「美國清潔能源法案，Clean Energy for America Act」，一方面限制碳排放量，另方面以數百億美元的資金來補助美國新能源的發展，以便與共和黨相區隔並加以輾壓。

依照美國能源部的統計，2020年大陸乃全球最大碳排放國，但中方新能源的發展先進。尤其又積極種樹與加強植被，並已確立在2030年達到碳達峰，也就是二氧化碳的排放量達到最高峰，之後就開始減少，以及2060年的碳中和，也就是碳排放由新能源與植樹造林等方式來相互抵銷，以達環保的標準，所以才有習近平「綠水青山就是金山銀山」的說法，自然是美方最好的合作夥伴。美國則是預定在2030年年底前，將美國溫室氣體排放量減低至少一半。美中2大國對減碳的立場宣示，預示了降低碳排放將會是未來30年的重要議題。

再者，當人權與石油等全球性議題的影響力日益下降之際，美方有意另闢蹊徑來強化其霸權的實力，掌控全球碳排放標準設定權的重要性自然突顯。若此，美國當可援助一些遭逢海平面上升而可能滅頂的島國，以便站上道德高地，另還可以危害全球安全為名，主導處罰一些碳排放未達標的國家，以便擴張其掌控全球的力道。

因二氧化碳可在大氣層中存留300年，依照中方的統計，自1750至2020年，美國碳排放總量乃全球最高。再因美國民眾浪費成性，又是世界最大的能源消耗國，以及美國經常有火燒山的災難，還有牲口的排氣等問題，自然也有意與中方協商。

在資金方面，美國也看上中國。美國國會更在月前已通過議案稱，中國已不是開發中國家，因而有拯救世界氣候問題的責任與義務，而美國則擔任規則制定的領導者，並由中國埋單來接濟上述危國，一石多鳥，何樂不為？若中方不從，美方還可以打台灣牌來相要脅，而凱瑞還擔任過國務卿，對台灣問題必定熟稔，豈不得心應手，勝券在握？再度提升美國的國際影響力。

由此可知，有如此好的機會，當可解釋凱瑞為何急著訪中，而這又是美中博弈的另一重要戰場，雙方勝負難料。