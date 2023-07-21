顧立雄：中華民國與中共互不隸屬 國際已相當程度承認

國安會秘書長顧立雄接受自由時報網路節目「官我什麼事」節目專訪表示，在國際不斷重申台海和平穩定現狀不容片面改變，將台海問題視為國際議題下，中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，已被國際社會相當程度的承認，重點在於確認台灣或中華民國在全球利益是不可或缺的要素。

顧立雄指出，首先要釐清，台海問題絕對不是中國的內政問題，而是受國際關注的議題，台海和平穩定現狀，不容片面地以武力或恫嚇的方式改變，包含G7峰會聯合聲明等，已有許多國家在諸多國際場合發表台海安全是國際關切事項，已形成國際法上的意義。

顧立雄表示，聯合國憲章也明定，各會員國應以和平的方式解決國際爭端，而中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這樣的現實已被國際社會相當程度地承認，如果任何一方要片面以武力改變現狀，就是違反聯合國憲章，不會是中國所宣稱的內政問題、不容他人干涉等。

顧立雄說，這和我國有幾個邦交國已經沒有太大關聯，重點在於確認台灣或中華民國，在全球利益上成為一個不可或缺的要素，不論如何，至少在這樣的事實下，既有的領土的狀態是被承認的。