黃珊珊否認柯、朱談藍白合 不走密室、宮廷政治回頭路

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨總統參選人柯文哲（中）、柯文哲競選總幹事黃珊珊（右）。 圖／聯合報系資料照
台灣民眾黨總統參選人柯文哲（中）、柯文哲競選總幹事黃珊珊（右）。 圖／聯合報系資料照

媒體獨家報導，台灣民眾黨主席柯文哲與國民黨主席朱立倫早已通過電話，並和國民黨秘書長黃健庭見面，談2024藍白合。台灣民眾黨部今晚發聲明否認；柯文哲競選總幹事黃珊珊今晚透過臉書喊話，明天立即提告。

黃珊珊強調，民眾黨有自己的主體性，絕不會走密室政治、宮廷政治的回頭路，一貫的立場很清楚，合作也會基於「理念、政策」，絕對不是權位分贓。

黃珊珊指出，下架貪腐的民進黨政府，是台灣超過65%選民心聲，但台灣民眾要看到的是打破藍綠、團結向前行的台灣。

黃珊珊澄清，柯文哲沒有跟朱立倫通電話，更不可能有所謂朱立倫組閣說，報導引用不知名、不露臉人士子虛烏有的談話，有違媒體公正報導立場。

台灣民眾黨 黃珊珊 朱立倫

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