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捲入不倫戀 Kolas控：黑手陳瑩帶頭殘殺 為選舉泯滅人性

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捲入不倫戀 Kolas控：黑手陳瑩帶頭殘殺 為選舉泯滅人性

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）。本報系資料照
總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）。本報系資料照

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）疑涉不倫戀，Kolas今天指控，捏造這事件的背後黑手不只國民黨立委傅崐萁，也出自同黨立委陳瑩之手，一場選舉，泯滅人性，已提告陳瑩公然誹謗、損害賠償，「會告好、告滿」，也想提醒同志們，想「攻」聖母峰，要裝備齊全，一但雪崩，會有山難。

Kolas表示，作為政治人，可以預期在野黨為求選票見獵心喜，打擊政敵不擇手段；但民進黨同志陳瑩帶頭殘殺，計畫性地鼓勵原告，扭曲對話脈絡，餵稿鏡週刊，令人不寒而慄。

Kolas指出，週刊內可靠消息來源證實，的確是由陳瑩媒介，把違法取得的抹黑資料透過管道交給週刊高層，高層派給政治組撰寫，且陳瑩與傅崑萁同框，不是新聞。

Kolas表示，從未爭取要參選2024立委，多年來從不想與陳瑩為敵，但根據親友與支持者轉述，陳瑩對她諸多莫名其妙的攻擊，從沒停止，例如散布不實又不堪的男女關係謠言。巧合的是，週刊爆料日期為6月28日，就是民進黨宣布徵召陳瑩參選2024立委的同一天。根據所有看不下去的知情人士通報，確認這是一個早在5月就有計畫的爆料。

Kolas整理出6幾個重點時間序佐證自己說法，並指出，從未想過與李先生一度有過的私人對話會被公開，每一組對話，都有其背景，有玩笑、有真心，有關切，但從未踰矩。

Kolas指出，這次拜陳瑩等人之賜，利用並操弄原告的猜忌與憤怒，滲透李先生的手機，違法匯出隱私的對話紀錄，156頁的對話大多講工作，多為李先生的獨白，但被陳瑩及週刊去頭去尾「鹹濕」詮釋，「我的隱私，成為財團賺錢的商品、成為政客的競選文宣」。

陳瑩 Kolas Yotaka

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