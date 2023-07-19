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民調／國民黨支持者換將呼聲高？ 若「換侯」最挺他參選

影／安倍昭惠歡迎晚宴 賴清德舉「這3事」安倍對台是這麼溫暖

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
副總統賴清德今晚出席在新北市汐止安倍昭惠夫人歡迎音樂會晚宴，他與安倍昭惠一起舉杯祝福。記者游明煌／攝影
副總統賴清德今晚出席在新北市汐止安倍昭惠夫人歡迎音樂會晚宴，他與安倍昭惠一起舉杯祝福。記者游明煌／攝影

副總統賴清德今晚出席在新北市汐止安倍昭惠夫人歡迎音樂會晚宴，他與安倍昭惠一起舉杯祝福。賴清德說，花蓮地震可以看到安倍的關心，台灣的鳳梨有困難他要日本民眾多採購，台灣缺少疫苗安倍讓日本政府捐贈420萬劑疫苗，「他對台灣的心是如此溫暖」。

賴清德一到現場，現場民眾就大喊「總統好」，賴清德致詞說，安倍昭惠夫人所到之處都受到熱烈歡迎，是因為台灣有許許多多的人，內心都真誠都感受到安倍對台灣的支持與愛。

賴清德表示，他曾經在安倍所寫的一本書「邁向美麗之國」有一段話，「政治是為了未來而存在」，他期許自己能傾聽人民的聲音，也能夠勇敢地為日本發聲，雖千萬人吾往矣，是有做為的政治家。

賴清德說，安倍是日本政治史上少數受到這麼高肯定的一位政治家，包括他的安倍三支箭的財經政策，或是改善日本國防安全的空間，到目前為止，都深深影響日本和印太地區。

賴清德並表示，安倍在川普總統當選還沒有就職前，他就前往美國為川普簡報。安倍並認為，中國國防預算不斷的增加，中國的崛起勢必會給國際和印太帶來威脅，也促成了川普提出的印太安全戰略。安倍發揮的影響不只在日本、印太，甚至影響全世界的和平與穩定。

賴清德並說，安倍提出屬於自己自信、自由開放的印太戰略。目前包括美國拜登總統所推動的印太戰略，都沒有超過當初安倍所推動的範圍，也是目前維持印太和平穩定最重要的戰略。

安倍昭惠夫人則說，她今天拜訪了前總總李登輝墓園，李前總統是她先生非常尊敬的一個領導人。她提及去年3月她先生曾向蔡英文總統承諾，一定要去台灣，最後結果不能實現，她感到很遺憾。

她表示，到高雄、台南等地都受到熱烈歡迎，今天副總統賴清德也特別接見她，他在她先生過世那一天，特別趕到日本見了她先生最後一面。

安倍昭惠說，她先生真正的非常愛台灣，一直關心台灣，她會繼承先生的遺志，她覺得台灣人比日本人還哀傷，她由衷的感謝。

副總統賴清德今晚出席在新北市汐止安倍昭惠夫人歡迎音樂會晚宴，他與安倍昭惠一起舉杯祝福。記者游明煌／攝影
副總統賴清德今晚出席在新北市汐止安倍昭惠夫人歡迎音樂會晚宴，他與安倍昭惠一起舉杯祝福。記者游明煌／攝影
副總統賴清德今晚出席在新北市汐止安倍昭惠夫人歡迎音樂會晚宴，他與安倍昭惠一起舉杯祝福。記者游明煌／攝影
副總統賴清德今晚出席在新北市汐止安倍昭惠夫人歡迎音樂會晚宴，他與安倍昭惠一起舉杯祝福。記者游明煌／攝影

日本 賴清德 安倍晉三

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