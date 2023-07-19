陳椒華追吹哨者保護法 大罵「混蛋」驚爆：有里長因此被殺

立法院今天召開臨時會，時力立委陳椒華質詢吹哨者保護法等進度，指她長期追蹤台南學甲爐渣掩埋弊案，與當地里長因此被告，還有夥伴面臨死亡威脅，說到激動處稱「有些里長都被殺了」，見行政院長陳建仁不斷強調「要研議」，即便質詢時間到、麥克風被消音，仍忍不住大罵「混蛋」。

陳椒華指出，台美貿易協定第五章「反貪腐」中很明白寫道，應該在法律中將不法餽贈、不法關說等行為列為犯罪，也就是司改國是會議裡的妨礙司法公正罪，質詢相關進度。

陳建仁答詢，不法餽贈罪、不法關說罪、揭弊者保護法等修正草案，已經在行政院審查中。陳椒華要求給時程，追問開議前能送到立法院嗎？陳揆強調，會努力取得共識，通過行政院會後再送到立法院審議。

陳椒華在執行台上秀出台南市長黃偉哲與因台南學甲爐碴案遭起訴的民進黨中執委郭再欽合照，指相關案件就是因為當地里長吹哨，才得以揭發弊案，但卻因此遭到黑衣人威脅，找到家門，企圖恐嚇讓大家不敢揭發，質詢「難道不願意趕快制訂揭弊者保護法嗎？」

法務部長蔡清祥回應，雖沒有吹哨者保護專法，但目前都有做到秘密證人保護，遭陳椒華怒斥「你更沒資格來講這種話」。陳椒華追問陳建仁是否同意趕快制訂吹哨者保護相關法律，陳揆強調正在研議，無法預測時間，要看會議程序和討論過程，畢竟制定一個法律需要更周延。

此番回答引發陳椒華不滿，提高音量斥「還要多久？要研議到什麼時候？」質疑司改是蔡英文總統的承諾，難道不用遵守嗎？稱自己幾十年來一直在追廢棄物弊案，就是吹哨，還曾被打過，更驚爆「有些里長都被殺了，你知道嗎？」質詢時間到，麥克風被消音仍氣憤難平，大罵一聲「混蛋」後才離開質詢台。