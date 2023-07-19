快訊

1顆98元「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間搶空 網友泣：10秒就沒了

評／台灣學歷崇拜令人困惑？日本教授比較台日情況

13萬公幼家長荷包有救了！課後照顧擬採定額補助 最快明年2月上路

美參院通過台美21世紀倡議首批法案 總統府感謝支持

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供

美國聯邦參議院院會以「一致同意（Unanimous Consent）」方式通過「台美21世紀貿易倡議首批協定執行法案」。總統府發言人林聿禪今天表示，總統府感謝美國國會跨黨派及行政部門的支持，台美21世紀貿易倡議為深化台美貿易關係的重要里程碑，將促進台美經貿關係進一步的發展，並為台灣的經濟與產業爭取更多的機會。

林聿禪指出，此法案由聯邦眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith, R-MO）及參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden, D-OR）等跨黨派議員於6月9日共同提出，法案內容期盼透過啟動國會同意程序，以確保未來台美間的貿易協定及雙邊貿易關係均獲得應有的支持與持久性。該法案於6月21日獲眾院院會通過後，並於7月18日經參院院會通過，後續即將提交美國總統拜登簽署。

林聿禪表示，此法案進程相當順利快速，充分展現美國國會跨黨派議員對該法案的重視，以及強化台美經貿關係的支持。總統府誠摯感謝美國國會以具體行動促進台美經貿關係，此案後續將由行政院經貿談判辦公室與美國行政部門及國會密切合作，共同強化台美經貿夥伴關係，並為台美雙方爭取最大利益。

美國 總統府發言人 議員

延伸閱讀

媒體報導賴清德爭取過境華府 總統府、競辦否認

美台貿易倡議首批協定實施法過關 將送拜登簽署生效

美通過台美貿易倡議首批法案 陳建仁：盼立院儘快通過

舊金山辦流動夜市阻礙多 加州擬立新規開綠燈

相關新聞

美參院通過台美21世紀倡議首批法案 總統府感謝支持

美國聯邦參議院院會以「一致同意（Unanimous Consent）」方式通過「台美21世紀貿易倡議首批協定執行法案」。...

蔡政府7年未提兩監條例 邱太三：兩岸條例已涵政治議題

時代力量立委邱顯智今天說，兩岸協議監督條例已經喊了很久，然而民進黨政府執政7年以來，始終沒有把草案送進立法院。陸委會主委...

藍委批加入 CPTPP零進展 陳建仁：持續跟會員國協商

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議日前落幕，對於台灣與中國大陸等新入會案的審查方式未獲得共識。朝野立委今天在...

馬英九邀陸生訪台 邱太三：不可能搭舞台給敵意者統戰

馬英九基金會近日邀請大陸學生來台交流，陸委會主委邱太三今天說，只要沒有統戰或政治意圖，政府會朝向健康有序角度進行，台灣不...

挨批軍公教加薪地方埋單 鄭文燦：挹注地方財政有考慮到加薪

行政院上個月宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，卻傳出中央不援例全額補助，地方政府需自負一半支出。國民黨立委王鴻...

完成安倍晉三遺願 安倍昭惠今赴五指山參拜李登輝

日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天上午赴五指山祭拜前總統李登輝，李登輝的女婿賴國洲致詞表示，李登輝生前非常推崇安倍晉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦