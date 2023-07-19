媒體報導賴清德爭取過境華府 總統府、競辦否認

今天中國時報報導「傳賴清德爭取過境華府、美未點頭」，並稱副總統賴清德委派競總人員林飛舤及趙怡翔在4月前往美國爭取過境華府。總統府發言人林聿禪今天表示，這是一則未經查證，並且內容離譜的不實訊息。

林聿禪說，我國總統、副總統出訪過境美國行之有年，雙方也在高度互信並且緊密溝通的情形下，就相關的安排進行洽商中，依照慣例，相關安排完成後，總統府及外交部也會有正式的對外說明。所謂副總統請競總人員前往「爭取」等，顯然對外交事務相當陌生，甚至是刻意誤導，中國時報應該即為更正這樣的錯誤報導。

賴清德競選辦公室發言人陳世凱也表示，競選總部在4月時沒有所謂趙怡翔、林飛帆的溝通行程，這樣的內容明顯與事實明顯不符，實屬造謠，針對該媒體提出嚴正抗議。

陳世凱表示，自從公布賴清德出訪行程，就有注意到許多未經證實的消息傳出，用錯假訊息帶風向，甚至有部分媒體及民代，一再杜撰不實故事混淆視聽，實不可取。這樣的行為，不僅造成第一線外交同仁的受傷，也影響外交互信。

陳世凱強調，政黨對內競爭，對外應該團結一致。這幾年在大家的努力下，台美關係有更加緊密的互動，對區域繁榮穩定有重大的意義，這樣的操作應該適可而止。