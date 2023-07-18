議員指黃國昌家「超級違建」 新北：違規最重罰30萬

新北議員張錦豪說，前立委黃國昌汐止住家是「超級違建」，面積超過合法約3倍，侵占國有地超過79平方公尺。圖／翻攝張錦豪臉書 新北議員張錦豪說，前立委黃國昌汐止住家是「超級違建」，面積超過合法約3倍，侵占國有地超過79平方公尺。新北市府說，如違法將限期改善，拒不改善最重可罰30萬元。

民進黨籍新北市議員張錦豪日前質疑黃國昌位在汐止保護區土地變停車場、住處蓋在國有山坡地保育區且頂樓加蓋等，今天他再於臉書（Facebook）發文表示，這不是普通違建，其中第1層樓違建面積最大也最誇張，有早期與晚期的鋼筋水泥違建與鐵皮，侵占國有地秀山段1203地號，整體面積為合法面積約3倍大，經比對鐵皮還有近幾年新增的部分，並私設圍籬。

張錦豪說，第2層樓是早期鋼筋水泥，疑似侵占白雲段13地號，違建面積為合法面積約2倍大；第3層樓也是早期鋼筋水泥，另一側為大型遮雨露台；第4層樓違建面積較小，依舊鋼筋水泥陽台外推；第5層樓違建鐵皮，面積超越合法範圍，比4樓還滿。

張錦豪質疑，黃國昌指「蘇貞昌時期發了多少老丙建出去」，但別人開發計畫都有做水土保持取得雜項執照，建蔽率也都遵守40%，因山坡地開發很嚴謹，但黃國昌家老丙建蓋到滿出來，還侵占國有地。

新北市政府工務局表示，這處屬於2009年6月25日以前蓋的既存違建，已拍照列管追蹤；至於實際違建面積與占用國有地範圍，必須依地政單位測量結果，因此將視國產署來文並提供協助。

新北市地政局表示，將配合土地所有人國產署來文及其管理巡查資料，確認違規使用情形後，進行後續處置。

地政局表示，如經確認有違反森林法或區域計畫法，將請違規行為人於1個月內改善，屆期如拒不改善，將處新台幣6萬元以上到30萬元以下罰鍰。