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民進黨認政績佳 藍委批：造成債留子孫實際無賸餘

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
716凱道遊行當天是民進黨全代會，蔡英文總統穿民進黨總統參選人賴清德競選棒球外套，說「冷氣還不錯」，引發全民批評，會中更播放政績影片。國民黨立委李貴敏今批民進黨自我感覺良好，大幅舉債造成債留子孫，實際根本沒有賸餘。圖／取自李貴敏臉書
716凱道遊行當天是民進黨全代會，蔡英文總統穿民進黨總統參選人賴清德競選棒球外套，說「冷氣還不錯」，引發全民批評，會中更播放政績影片。國民黨立委李貴敏今批民進黨自我感覺良好，大幅舉債造成債留子孫，實際根本沒有賸餘。圖／取自李貴敏臉書

716凱道遊行當天是民進黨全代會，蔡英文總統穿民進黨總統參選人賴清德競選棒球外套，說「冷氣還不錯」，引發全民批評，會中更播放政績影片。國民黨立委李貴敏今批民進黨自我感覺良好，民進黨大幅舉債，造成債留子孫，實際根本沒有賸餘。

李貴敏說，在民眾苦不堪言，不得不為公平正義上街抗議之際，執政的民進黨竟在冷氣房裡自我感覺良好地，來一場奢侈浮華的全國代表大會，絲毫無視在烈日當頭的凱道上恐懼居無定所，或擔憂司法迫害的善良百姓們。

李貴敏提到，在錦衣玉食中，在杯觥交錯下，民進黨志得意滿細數七年來的豐功偉業，6分鐘政績影片首先強調在民進黨執政下，台灣成為國際社會的關鍵字，隨後也展示蔡英文總統在美國和美國眾議院院長麥卡錫會面，以及美國前議長裴洛西的訪台，更有花了350萬元請來了的英國前首相特拉斯。

李貴敏表示，正因為裴洛西來台，使得美中台三方默認的「海峽中線」從此消失，還造成共機密集繞台，更導致國人兵役延長和加購軍備等林林總總的禍害。如今把台灣到兵兇戰危地步的民進黨，居然還有臉自誇「顧好台灣的方向，打造更好的台灣」?

李貴敏批評，該影片還大言不慚強調「普發6000元」。民進黨執政團隊似乎得了失憶症，忘了「普發現金10000元」是在野黨一再的要求，也是全民的迫切希望？若不是擔心憤怒的民眾揭竿起義，綠營政府會做嗎？更何況還假借名義將金額減為6000？居然還一反過往的抗拒和遲延，洋洋得意說普發6000元可以提升經濟成長率0.3%。既然如此，普發現金一萬元不就可以提升經濟0.5%了嗎，為什麼不做呢？又為什麼把應「還税於民」的錢拿去貼補台電的虧損，還找藉口七折八扣？

李貴敏認為，今年的經濟成長率能否保二，早有疑慮。央行日前表示經濟成長率為1.72%，甚至Barclays Capital在6月9日認為台灣今年的經濟成長率只有0.7%。民進黨有臉吹噓在其執政下，經濟成長率6.57%，真不知這個數字是怎麼算出來的，也不知是否已加上今年的結果？

李貴敏再說，該影片中還大言不慚地說「政府年年有賸餘」，但隱匿綠營政府一再編列特別預算。單是中央政府防疫及紓困振興特別預算就舉債8400億，加上前瞻基礎建設計畫特別預算的8800億，還有中央政府新式戰機採購特別預算2500億元、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算2369億餘元。

她說，如果把特別預算納入，就可以發現綠色政權在年年稅收超徵下，不僅沒有賸餘，還大幅舉債，致使到112年5月31日， 平均每人負擔債務27萬元。債留子孫，禍延後代。李貴敏總結，西諺云「絕對的權力，絕對的腐敗」，明年1月13日的選舉，還能繼續讓民進黨執政嗎？

數萬民眾16日頂著高溫參加「公平正義救台灣」遊行，人潮從凱道延伸到中山南路。記者陳正興／攝影
數萬民眾16日頂著高溫參加「公平正義救台灣」遊行，人潮從凱道延伸到中山南路。記者陳正興／攝影
蔡英文總統（左）16日在圓山大飯店舉行的民進黨全代會上穿棒球外套，被媒體問到「總統妳會不會熱」，蔡總統笑著回應：「冷氣還不錯。」讓民眾炸鍋。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）16日在圓山大飯店舉行的民進黨全代會上穿棒球外套，被媒體問到「總統妳會不會熱」，蔡總統笑著回應：「冷氣還不錯。」讓民眾炸鍋。記者余承翰／攝影

民進黨 李貴敏 賴清德 蔡英文 債務 紓困振興

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