民進黨認政績佳 藍委批：造成債留子孫實際無賸餘

716凱道遊行當天是民進黨全代會，蔡英文總統穿民進黨總統參選人賴清德競選棒球外套，說「冷氣還不錯」，引發全民批評，會中更播放政績影片。國民黨立委李貴敏今批民進黨自我感覺良好，民進黨大幅舉債，造成債留子孫，實際根本沒有賸餘。

李貴敏說，在民眾苦不堪言，不得不為公平正義上街抗議之際，執政的民進黨竟在冷氣房裡自我感覺良好地，來一場奢侈浮華的全國代表大會，絲毫無視在烈日當頭的凱道上恐懼居無定所，或擔憂司法迫害的善良百姓們。

李貴敏提到，在錦衣玉食中，在杯觥交錯下，民進黨志得意滿細數七年來的豐功偉業，6分鐘政績影片首先強調在民進黨執政下，台灣成為國際社會的關鍵字，隨後也展示蔡英文總統在美國和美國眾議院院長麥卡錫會面，以及美國前議長裴洛西的訪台，更有花了350萬元請來了的英國前首相特拉斯。

李貴敏表示，正因為裴洛西來台，使得美中台三方默認的「海峽中線」從此消失，還造成共機密集繞台，更導致國人兵役延長和加購軍備等林林總總的禍害。如今把台灣到兵兇戰危地步的民進黨，居然還有臉自誇「顧好台灣的方向，打造更好的台灣」?

李貴敏批評，該影片還大言不慚強調「普發6000元」。民進黨執政團隊似乎得了失憶症，忘了「普發現金10000元」是在野黨一再的要求，也是全民的迫切希望？若不是擔心憤怒的民眾揭竿起義，綠營政府會做嗎？更何況還假借名義將金額減為6000？居然還一反過往的抗拒和遲延，洋洋得意說普發6000元可以提升經濟成長率0.3%。既然如此，普發現金一萬元不就可以提升經濟0.5%了嗎，為什麼不做呢？又為什麼把應「還税於民」的錢拿去貼補台電的虧損，還找藉口七折八扣？

李貴敏認為，今年的經濟成長率能否保二，早有疑慮。央行日前表示經濟成長率為1.72%，甚至Barclays Capital在6月9日認為台灣今年的經濟成長率只有0.7%。民進黨有臉吹噓在其執政下，經濟成長率6.57%，真不知這個數字是怎麼算出來的，也不知是否已加上今年的結果？

李貴敏再說，該影片中還大言不慚地說「政府年年有賸餘」，但隱匿綠營政府一再編列特別預算。單是中央政府防疫及紓困振興特別預算就舉債8400億，加上前瞻基礎建設計畫特別預算的8800億，還有中央政府新式戰機採購特別預算2500億元、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算2369億餘元。