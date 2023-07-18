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立委盼113專線負責性騷通報 衛福部：恐架空雇主責任

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院臨時會「討論性騷擾防治相關事宜」專案報告，勞動部長許銘春（左起）、行政院長陳建仁、教育部長潘文忠、衛福部長薛瑞元備詢。記者曾原信／攝影
立法院臨時會「討論性騷擾防治相關事宜」專案報告，勞動部長許銘春（左起）、行政院長陳建仁、教育部長潘文忠、衛福部長薛瑞元備詢。記者曾原信／攝影

立院臨時會今討論性騷擾防治相關事宜。立委擔心，性平三法通過後，若「113保護專線」爆量，恐排擠原先服務內容如家暴、兒虐等，並希望113專線作為性騷擾案件受害者求救的「浮木」，除了諮詢，也要整合資源、提供被害人更直接的協助。

衛福部保護司司長張秀鴛說，Me Too事件爆發後，一個月內性騷事件諮詢占總案量就有407件，較去年同期增加186件，但佔各類案件比例僅微幅提升，且通話等候時間並未因此增加；專線人員可協助民眾判斷身份適用問題，但難以想像一通電話所有資源統統到位，這也會讓雇主等應負責任的利害關係人無法負起改善責任，與性平三法立法目的相悖。

張秀鴛指出，「113保護專線」24小時全年無休，提供被害人諮詢服務，以性騷擾事件來說，能夠協助受害者判斷案件是適用「性別平等教育法」、「性別工作平等法」或「性騷擾防治法」，並告知被害人後續應如何蒐證及申訴、通報，並提供被害人扶助資源。專線唯一不能做的就是「通報」，以性工法案件來說，不能直接將案件轉介給發生職場性騷事件的公司。

她表示，性平三法各有立法目的，若要113專線一通電話資源、服務全都到位，並非完全無法執行，但難以想像。以性工法為例，其立法用意是希望雇主營造友善的職場環境，若性騷事件發生後，全由113專線等外部機關介入處理，形同架空了雇主應負的責任，與性工法立法目的相違背。職場友善是雇主責任，員工發生性騷事件、被不友善對待，雇主一定要知情，並承擔改善職場環境的責任與義務。

至於未來性平三法通過後，113專線被賦予重要任務，是否會排擠原先服務的兒少、老人、家暴等事件？張秀鴛表示，自Me Too事件爆發以來，性騷擾案件諮詢量確實有上升，占諮詢案量的比例由過去的3%提高到5%，並未大幅增加，且等候通話時間也未變長，每一通電話等候時間都在幾秒鐘以內。

根據保護司，113專線107年全年性騷擾諮詢案件共884件；108年925件；109年1068件；110年1196件，以適法性區分，一般場所性騷擾751件、職場性騷擾355件、校園性騷擾90件；111年1507件，一般場所性騷擾917件、職場性騷擾455件、校園性騷擾135件。自112年6月1日第一起Me Too事件民進黨黨工案爆發，截至7月11日，各類性騷共計407件，較去年同期增加186件。

衛福部長薛瑞元今在立院接受質詢時表示，性平三法修正通過之後，衛福部會擴大113專線的量能，包括人力與預算的增加，這是目前在進行的規畫，不過如果還要另外成立新的專線，可能還需要經過多加考量。

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