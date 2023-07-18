蓋社宅民進黨要侯友宜、柯文哲道歉 游淑慧拿數據狠打臉

藍、白總統參選人侯友宜、柯文哲日前上凱道表態力挺居住正義，民進黨發言人張志豪嗆，柯文哲及侯友宜大喊「居住正義」，應先為自己市長任內擺爛社會住宅及囤房稅道歉。國民黨議員游淑慧今天在臉書再打臉民進黨，表示實在不能理解，民進黨有什麼資格批評？

游淑慧說，昨天她揭露根據內政部「不動產資訊平台」所公布的「社會住宅推動進度」，簡單兩句話講完，就是「藍白執政努力蓋，綠營政府在擺爛」。

游說，截至今年6月30日為止，台北市歷經郝龍斌與柯文哲兩任市長努力，一共蓋出1萬1360戶社宅，同時間中央的貢獻是0！中央在桃園市，台中市，台南市，高雄市的完工成績也全部掛零。

游提到，只有在新北市，中央帳面上蓋出了2907戶，但說是中央蓋的，其實是當年的世大運選手村，由郝龍斌執政時期的台北市政府新工處代辦興建，柯文哲執政時期接續完工，中央只是出錢，但核定預算的，還是馬總統執政的中央。

游淑慧說，於是就能看懂，在716上凱道之後，民進黨中央開的居住正義記者會，為什麼語無倫次。張志豪說，侯友宜市長任內興辦的社宅數量只有2678戶，其實根據內政部資料，新北市興建中的是2714戶，而是侯擔任副市長和市長任內興建完工的有4271戶，張志豪中文數學都不好，因為蔡英文7年完工是0戶。

游也批評，張志豪又說，柯文哲8年只蓋12559戶，距離8年5萬戶的政見，達成率只有25.12%是「嚴重跳票」。問題是蔡總統2016年競選政見是8年20萬戶，如今只有在新北市收割了馬政府的規劃的2907戶，其他全國各縣市全面掛零，好意思指責別人跳票？

游淑慧說，詐騙集團就是這樣，前一個先騙你8年20萬戶，時間到了兌現不了，換一個新的，再加碼騙你8年要蓋50萬戶。游也在貼文最後標註蔡英文騙完賴清德騙、蘿蔔蹲遊戲。