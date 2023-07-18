為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇今天原定陪同周姓元配及其律師舉行記者會，突然宣布取消。王鴻薇公開受訪時側面證實，谷辣斯有向周姓元配施壓。

王鴻薇說，她接到周小姐律師通知，因為周小姐的壓力實在太大，所以臨時取消了記者會，但是今天律師還是有依約來立法院，到她的辦公室，跟律師稍微聊了一下。根據律師轉述，周小姐一直非常生氣，這事情發生後，周小姐希望副總統賴清德、蔡英文總統幫她主持公道，目前為止谷辣斯沒有任何道歉。周小姐原本訴求是希望谷辣斯能夠道歉、賠償，到現在為止她收到很多來自家庭、先生、族人的訊息，讓她覺得壓力很大，無法面對媒體。

被問到周小姐是否接受先生、谷辣斯的說法，王鴻薇表示，周小姐接收到谷辣斯希望她撤告，她也擔心會不會影響到她的先生工作，在她的天人交戰下，暫時不出來面對媒體。周小姐已透過律師提告谷辣斯，周小姐認為確實是有發生關係的。

王鴻薇直言，她沒有確認周小姐是否有接受先生、谷辣斯的說法，但她認為顯然是沒有，否則不會準備來台北舉行記者會，主要目的是希望谷辣斯不要再透過其他管道放話、施壓，希望她撤告。有些人甚至提到，如果繼續告谷辣斯的話，谷辣斯可能會直接告周小姐的先生，甚至告周小姐侵入住宅、強制恐嚇等等。

王鴻薇強調，蔡英文、賴清德應有道義上的責任，一路重用谷辣斯的長官，譬如賴清德，對這件事毫無回應，周小姐認為是破壞她的家庭，為什麼可以一句話都不說？