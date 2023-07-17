性騷擾彈劾第一人 謝曉星移送懲戒法院

監察院17日拍板，彈劾原能會前主委謝曉星，細數霸凌、歧視、性騷擾、帶頭違反防疫規定等四大罪狀，移送懲戒法院審理，成為第一個因性平事件被彈劾的內閣官員！監察委員葉大華指出，原能會消極面對調查，未能即時提供受害者協助，故一併糾正原能會，並建請行政院速修性平三法。

首位性平彈劾官員

因去年10月週刊報導謝曉星涉嫌性騷擾，引發社會譁然，監察院申請自動調查，今年1月的行政院報告認定謝曉星有性別歧視、性騷擾等狀況，將其免職並移送監察院調查。葉大華17日公布結果表示，監院彈劾案共13票同意、0票否決，確定彈劾謝曉星，他成為第一個因性平事件被彈劾的內閣官員。

葉大華指出，該次調查共訪談16場次、達40人次，根據訪談結果，確認謝曉星多次違反《性別平等工作法》與CEDAW公約等，情節重大，依法提案彈劾並成立，並有四大彈劾理由包括：

四大彈劾理由

一、「工作職場霸凌」，謝曉星曾多次在公開場合喝斥員工，並向同仁大喊「你是我的秘書？還是他的秘書？」在場民眾見聞，有損公務人員形象；甚至有部屬自行製作「老闆發飆日行程表」，顯見謝曉星情緒失控為持續性行為。

二、「性別歧視」，謝曉星從105年5月上任到112年1月被免職，就職階段共雇用8名秘書，全數是女性，且面試還會詢問女秘書血型、星座及婚嫁計畫，皆不符合就業法規的規定。謝曉星還規定，女性同仁要請假時需要「當面」向他請假，男性同仁僅須用LINE即可。

三、「性別騷擾」，謝曉星曾數次過度靠近女性同仁，甚至有碰肩的行為，造成同仁不舒服。根據訪談指出，謝曉星常上下打量女同仁、對部屬穿著打扮品頭論足；謝曉星也曾對女性同仁表示，「台灣最美的風景是人，所以現在看著XXX」。多名同仁在調查時直言：「（對謝曉星的行為）感到噁心」。

四、「帶頭違反防疫規定」，自109年起，謝曉星都會與辦公室秘書一起用餐，不顧三級警戒期間，做為機關首長帶頭違反防疫規定，尤其秘書因懼於他是最高主管且經常暴怒，也不敢拒絕中午共餐的要求。

速修性平三法

葉大華指出，謝曉星言行舉止失格，事證明確，已損及政府名譽，本院審查委員全數委員通過彈劾案，謝曉星也成為因為性平事件彈劾的第一位內閣閣員。

監察委員王美玉表示，原能會除了主委言行失格以外，部會對性平事件處理機制也相當欠缺，包括原能會始終以「沒有人申訴」為由，未啟動「立即有效的糾正或補救措施」，未能提供受害者協助，顯見原能會對性平工作法的認知偏誤、態度消極，所以糾正原能會。

王美玉呼籲，行政院儘速修訂性平三法，完備相關權勢性騷的相關法制。

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