民進黨全代會加嚴「排黑」 黃承國：別再往我身上推

民進黨全國黨員代表大會今天無異議通過公職人員提名條例修正案，明定禁止涉黑金槍毒者不能參選，展現改革決心。出席大會開幕式的英系中常委黃承國，因曾有遭管訓背景，被指涉為排黑關鍵人物，黃承國說，這是制度面的問題，不要把這個事情往他身上推，與他無關。

全代會會中通過聘任律師林夙慧、游琦俊為第十屆廉政委員會委員。回應社會對改革期待、以更高標準與道德操守檢驗民進黨從政同志與提名公職候選人，會中通過公職候選人提名條例第六條修正案。

修正案指出，由於2022年地方選舉黑金爭議議題，成為選舉攻防焦點，影響社會觀感，重創候選人及民進黨形象，為以更高標準與道德操守檢驗民進黨從政同志與提名的公職候選人，以昭社會公信，建請全代會通過公職候選人提名條例第六條條文修正案。

黃承國有民進黨中常委身分，與民進黨主席賴清德關係不睦，長期缺席民進黨中常會後，今天再次出席民進黨全代會，但黃承國僅出席開幕式，進入大會議程時就先離開，未參與議程。