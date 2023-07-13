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馬英九生日發文 籲兩岸全面恢復正常交流
前總統馬英九今73歲生日，馬英九在臉書發文表示，15日馬英九基金會將迎接大陸師生來台交流，促成此事就是給他最好的生日禮物。馬英九並說，蔡英文政府執政以來兩岸關係低迷，加上新冠肺炎疫情因素交流幾乎中斷，且蔡英文政府處置不當造成兩岸人民敵意上升，情勢緊張加劇，這幾年他憂心如焚。
馬英九指出，青年交流是兩岸關係的根本，為政者必須格外重視，這次馬英九基金會邀陸生來訪，也是他三月底、四月初訪問大陸時的想法，回台後希望延續兩岸青年交流的熱度。當兩岸青年彼此增加更多了解，增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？
馬英九並說，以1870年的普法戰爭為例，兩國既不同文，也不同種，卻能在百年征戰後，建立令全球敬佩的友好關係，成為歐盟的骨幹。兩岸既同文，也同種，德國人、法國人做得到，「我們炎黃子孫為什麼反而做不到？」事在人為，有志竟成，責任在有權力者的手上。
馬英九指出，能夠促成大陸師生順利來訪，就是給自己和兩岸人民最想要的生日禮物，誠懇祈求為兩岸人民福祉，兩岸關係能夠雨過天晴，全面恢復正常交流。
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