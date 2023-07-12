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曹興誠要立院救治司法 落實檢警分工、刑事妥速審判法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠（中）、立委蔡易餘、游毓蘭（左一）、賴香伶、邱顯智（左二）及民間團體上午出席台灣公民人權聯盟在立法院舉辦的「救治司法癱瘓的二支箭 檢警專業分工、落實刑事妥速審判法」記者會。記者黃義書／攝影
聯電創辦人曹興誠（中）、立委蔡易餘、游毓蘭（左一）、賴香伶、邱顯智（左二）及民間團體上午出席台灣公民人權聯盟在立法院舉辦的「救治司法癱瘓的二支箭 檢警專業分工、落實刑事妥速審判法」記者會。記者黃義書／攝影

司法改革國是會議將滿六周年，司法體系依舊面臨癱瘓，聯電創辦人曹興誠今天說，司法改革進度緩慢，這是人民的傷痛和無奈，希望最重本刑為有期徒刑5年以下的犯罪，未來交由司法警察負責偵查，不僅落實檢警專業分工，還要落實刑事妥速審判法。

台灣公民人權聯盟上午在立法院舉行「救治司法癱瘓的二支箭；檢警專業分工、落實刑事妥速審判法」記者會，邀請曹興誠、民進黨立委蔡易餘、國民黨立委游毓蘭、台灣民眾黨立委賴香伶、時代力量立委邱顯智出席。

台灣公民人權聯盟常務理事、律師陳為祥說明，目前司法癱瘓的病徵包括地檢署未結案數逐年攀升，2022年的未結案件數近11萬件，這個數字是2019年的1.7倍，而地檢署實際處理的案件數，已經來到每年近75萬件。

陳為祥指出，2022年全部地檢署實際負責偵查案件的檢察官人力，應該不到800人，而警政署轄下的警察人數約為7萬人，其中負責刑事偵查的警察則有7128人，大約是偵查檢察官的9倍之多。

陳為祥再指，根據研究，在2003年9月至2008年12月期間，檢察官針對1014件一審無罪判決，當中的828件提起上訴，上訴率為81.66%，但是二審法院改判有罪僅有162件，其餘666件均維持無罪。

台灣公民人權聯盟理事長林佳和表示，台灣要先承認司法癱瘓的事實，而且要確實面對，為此台灣公民人權聯盟提出兩個解藥，第一，檢警專業分工，第二，落實刑事妥速審判法，請立法院緊急救治司法癱瘓。

曹興誠則說，台灣社會不停吶喊，要求落實司法改革，然而司法改革的進度緩慢，這是人民的傷痛和無奈，過去大眾討論司法改革，比較關注司法體系品質的提升，例如淘汰恐龍法官、清除檢察官、警察的徇私舞弊等。

曹興誠說，過去大眾都寄望於司法院或行政院，然而改革的主戰場應該在立法院，台灣現在已經進入主權在民的時代，期待立委諸公洞察司法癱瘓的危機，體會百姓深沉的痛苦和無奈，從速完成必要的立法。

蔡易餘表示，台灣的檢察官已經被案件壓垮，這件事情要好好處理，過去有人提出雙偵查主體方案，現在可以落實檢警專業分工，刑度5年以下的刑事案件交由警察做有效的訊問與偵查，可以避免檢警重工，浪費人力。

游毓蘭則說，過去她提案警察微罪處分，但是受到諸多批評，難道法官檢察官的素質真的就比較好，從懲戒法院前院長李伯道的例子可以看出，法官素質不見得比較好，因此自己非常贊同檢警專業分工的主張。

司法改革 警察 檢察官 曹興誠 蔡易餘

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