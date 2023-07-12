還原始末…南海會議 確曾觸及生物戰劑議題
本報接獲讀者提供會議紀錄，指去年六月廿三日時任行政院長蘇貞昌主持召開南海工作會議表示，新冠確診暴增影響民意支持度，總統指示針對近期影響民進黨執政形象的問題，包括進口黑心快篩、我輸中石斑魚含禁藥、接連發生國防相關事件等，尤其年底選舉對民進黨可視為明年總統大選前哨戰，必須謹慎解決問題。該會議紀錄並提到，依美方要求我國研發生物戰劑能力，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室（Ｐ４）。
據本報取得的會議紀錄顯示，該會議由行政院長蘇貞昌主持，由於距離去年縣市長選舉僅幾個月，會議討論偏向如何維繫政局穩定，當時新冠疫情未緩解，黑心快篩試劑引發爭議，農漁產品銷陸遭到阻礙，軍方事故頻傳等，都視為是可能影響選舉與高層民調的議題，希望透過會議集思廣益因應之道。
這項會議討論天弓三型飛彈與愛國者飛彈的戰備問題，有關北部沿海風力發電機可能干擾國軍對空飛彈照明雷達運作，早在會議之前，已被媒體發現，就在會議前三天媒體刊出相關議題，顯示這個會議討論的都是當時與政府的重要問題，國防部盼政治人物不要介入風機工程，以免影響戰備。
國防部也在會中報告戰機、直升機意外，戰車事故，火箭彈燒毀等，海軍Ｓ-七十Ｃ反潛直升機剛好在開會前一天的廿二日失事，空軍Ｆ-十六與ＡＴ-三接連幾個月相繼發生意外，ＡＴ-三是在開會前幾周發生意外，影響輿論對政府評價，國防部說已要求加強管制，強化汰舊換新等措施。另外，早先媒體爆料潛艦國造工程爭議，引發外界質疑軍火商糾紛，國防部加以說明與軍事採購無關，潛艦政策不受軍火商影響，都是不實報導。
根據會議紀錄，由於當時疫情還未緩解，快篩試劑品質攸關民眾健康，衛福部代表報告進口黑心快篩的後續補救措施，回收集中保管後銷毀，澄清外界對官商勾結的疑慮。有關石斑魚輸陸受阻，農委會澄清這是政治問題，不能全歸責農委會，已經協調通路商與民間企業認購，成果頗豐。蘇貞昌轉達總統指示，要幫助農漁民解決問題。
會中討論到兩樣牽涉美方事項，一是美台商會建議解除疫情入境管制，由衛福部將染疫人數降低，才能有開放條件。另外一起引發爭議的是國防部報告國防醫學院預防醫學研究所的研發生物戰劑能力，國防部已完成規畫，美方將派員協助審查規畫案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言