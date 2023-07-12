還原始末…南海會議 確曾觸及生物戰劑議題

本報接獲讀者提供會議紀錄，指去年六月廿三日時任行政院長蘇貞昌主持召開南海工作會議表示，新冠確診暴增影響民意支持度，總統指示針對近期影響民進黨執政形象的問題，包括進口黑心快篩、我輸中石斑魚含禁藥、接連發生國防相關事件等，尤其年底選舉對民進黨可視為明年總統大選前哨戰，必須謹慎解決問題。該會議紀錄並提到，依美方要求我國研發生物戰劑能力，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室（Ｐ４）。

據本報取得的會議紀錄顯示，該會議由行政院長蘇貞昌主持，由於距離去年縣市長選舉僅幾個月，會議討論偏向如何維繫政局穩定，當時新冠疫情未緩解，黑心快篩試劑引發爭議，農漁產品銷陸遭到阻礙，軍方事故頻傳等，都視為是可能影響選舉與高層民調的議題，希望透過會議集思廣益因應之道。

這項會議討論天弓三型飛彈與愛國者飛彈的戰備問題，有關北部沿海風力發電機可能干擾國軍對空飛彈照明雷達運作，早在會議之前，已被媒體發現，就在會議前三天媒體刊出相關議題，顯示這個會議討論的都是當時與政府的重要問題，國防部盼政治人物不要介入風機工程，以免影響戰備。

國防部也在會中報告戰機、直升機意外，戰車事故，火箭彈燒毀等，海軍Ｓ-七十Ｃ反潛直升機剛好在開會前一天的廿二日失事，空軍Ｆ-十六與ＡＴ-三接連幾個月相繼發生意外，ＡＴ-三是在開會前幾周發生意外，影響輿論對政府評價，國防部說已要求加強管制，強化汰舊換新等措施。另外，早先媒體爆料潛艦國造工程爭議，引發外界質疑軍火商糾紛，國防部加以說明與軍事採購無關，潛艦政策不受軍火商影響，都是不實報導。

根據會議紀錄，由於當時疫情還未緩解，快篩試劑品質攸關民眾健康，衛福部代表報告進口黑心快篩的後續補救措施，回收集中保管後銷毀，澄清外界對官商勾結的疑慮。有關石斑魚輸陸受阻，農委會澄清這是政治問題，不能全歸責農委會，已經協調通路商與民間企業認購，成果頗豐。蘇貞昌轉達總統指示，要幫助農漁民解決問題。