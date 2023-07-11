陳明文父子遭指違反利益衝突 綠委：合法申請補助

國民黨北市議員徐巧芯今天點名，民進黨立委陳明文利用兒子、民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷名義申請了農委會的百億養豬基金，涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，陳冠廷經營養豬場，只要基於法定身份申請補助，本來就可以排除在法令但書。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，莊瑞雄說，陳冠廷經營養豬場，遭到質疑涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」的規定，然而只要基於法定身份申請補助，「這個但書是排除的」。

莊瑞雄表示，陳冠廷養豬是符合農委會現在的政策，老舊的豬社要如何改善跟提升，「這個是政府的政策」，只要符合法定資格，每個人都可以申請，不會因為家裡有人擔任公職人員，因此就不能申請補助養豬。

莊瑞雄舉例，例如有颱風、水災造成災損，不會因為家裡有人擔任公職，這些政府的法定補助就受到限制，政府協助老舊豬社加強環保、提升生產效率，這是從國際爆發非洲豬瘟以來，政府非常重要的政策，因為台灣的豬肉必須要達到自給。

民進黨立委蔡易餘說明，陳冠廷是畜牧場負責人，從事畜牧、養豬的人也是陳冠廷，他自從卸下台北市政府副發言人的職位，大概就是希望積極地在農業、畜牧業有一定的投入，而且他的家族從祖父時代就有在養豬。

蔡易餘還說，陳冠廷曾經在烏干達從事養雞產業，對於畜牧產業並不陌生，現在希望引進比較現代化的養豬技術，基本上都是很正面的想法，至於有名嘴提到陳明文涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」，只要基於法定身份申請補助，自然就屬於除外條款。

蔡易餘指出，農民可以申請大型農具補助，後來還有強化型的溫室補助，「只要你是農場的負責人，基於法定身份就可以申請」，另外還有小朋友的育兒及教育津貼，只要符合身份合法申請，就沒有所謂的涉嫌違法。

蔡易餘強調，陳冠廷是農場的負責人，希望養豬場可以現代化，所以依法申請補助，沒有違反公職人員利益衝突迴避法，而且養豬場跟他的父親沒有關係，陳明文反而是以自己的兒子為榮，這是他一直以來對外的講法。