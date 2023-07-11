批綠外役監修法雙標 藍：三警命不如樁腳

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聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今表示，民進黨以人數優勢2020年僅花81天修法放寬外役監資格，但對外役監條件限制的修法草案，民進黨去年12月後就把草案送進冷凍庫、不了了之「三名員警的性命不如民進黨大樁腳 」。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團今表示，民進黨以人數優勢2020年僅花81天修法放寬外役監資格，但對外役監條件限制的修法草案，民進黨去年12月後就把草案送進冷凍庫、不了了之「三名員警的性命不如民進黨大樁腳 」。記者程遠述／攝影

夜店殺警案受刑人服刑兩年半後申請外役監獲准，使外役監制度再引起關注。國民黨立法院黨團今表示，民進黨團在立法院擁絕對多數，2020年綠委修法放寬讓民進黨前中常委、高雄綠營大樁腳李清福能進外役監，去年爆發外役監逃犯殺警案時，對於增加外役監資格限制的修法提案，民進黨立委陳歐珀搶到排審權後就「冷凍」、未再推進修法。

國民黨立委林思銘表示，李清福當時是「累犯」，依法不能進外役監，民進黨立委邱志偉、許智傑、趙天麟及邱議瑩不顧在野反對修法放寬限制，民進黨以人數優勢2020年僅花81天就快速通過修法，但是對於去年各委員提出的排除累犯、排除重大刑案等外役監條件限制修法，民進黨12月排審後就把草案送進冷凍庫、不了了之「三名員警的性命不如民進黨大樁腳 」

國民黨立委賴士葆則表示，國民黨支持在七月臨時會就針對外役監資格進行修法三讀，黨團主張重大犯罪行為人、酒駕毒駕、電信或網路詐欺犯、貪汙犯及重大經濟犯罪者都不得遴選外役監，也應刪除累犯的例外限制。

賴士葆指出，民進黨黨團總召柯建銘之前還說最遲九月完成外役監相關修法，柯的意思就是臨時會不會通過，民進黨在立院現是絕對多數，一切就看民進黨要不要過，呼籲民進黨不要像去年修法，又是「打假球、狼來了」

國民黨立委游毓蘭表示，蔡英文總統「今天公祭，明天忘記」當時外役監逃犯殺警案後，蔡英文總統在兩警告別式上承諾將檢討外役監條例列為優先法案，但民進黨修法修的很痛苦，去年有25個立委提出修法版本，但陳歐珀搶下排案權後，12月29日將草案「送到冷凍庫」，陳歐珀說外界很多疑慮，要法務部提出補充內容，但至今7個月，法務部提出來沒有？

國民黨立委李德維則表示，就算依照現行法規，一定要讓殺警案嫌犯可以到外役監嗎？行政部門有相關裁量權，可以否定該嫌到外役監，蔡英文總統想把責任推給立法院，是不公平也不公道，而修法延宕，明明是因為民進黨不作為導致，現在卻又說要修法，要過不過都是民進黨在說，呼籲民進黨別再應該做而不做。

民進黨 外役監 殺警案

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