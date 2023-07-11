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徐巧芯向監院檢舉陳明文違法 未利益迴避

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前立委黃國昌控民進黨立委陳明文利用兒子、民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷名義，用價值3000萬元土地跟農會貸款1億多，陳冠廷澄清一切合法沒有超貸。國民黨立委林為洲、台北市議員徐巧芯（圖）今舉行記者會，徐稱要向監察院檢舉陳明文違法，沒有利益迴避。記者屈彥辰／攝影
前立委黃國昌控民進黨立委陳明文利用兒子、民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷名義，用價值3000萬元土地跟農會貸款1億多，陳冠廷澄清一切合法沒有超貸。國民黨立委林為洲、台北市議員徐巧芯（圖）今舉行記者會，徐稱要向監察院檢舉陳明文違法，沒有利益迴避。記者屈彥辰／攝影

前立委黃國昌控民進黨立委陳明文利用兒子、民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷名義，用價值3000萬元土地跟農會貸款1億多，陳冠廷澄清一切合法沒有超貸，陳明文也公開承認用陳冠廷名義申請了農委會的百億養豬基金。國民黨立委林為洲、台北市議員徐巧芯今舉行記者會，徐稱要向監察院檢舉陳明文違法，沒有利益迴避。

徐巧芯說，陳明文違反公職人員利益衝突迴避法，陳冠廷擁有豬舍，陳明文公開說有申請政府補助，陳明文過去在立法院經濟委員會，經濟委員會與農委會本就有監督關係，根據公職人員利益衝突迴避法，不應該申請補助。陳明文之子身為關係人、為二等親，必須要利益迴避。

徐巧芯提到，根據公職人員衝突迴避法第14條，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。公職人員包含立委。當有這樣的職權可以監督農委會，要申請補助時，農委會敢說不要嗎？

徐巧芯並舉時代力量前立委高潞·以用為例，她也是透過在立院的關係申請某個協會的補助，最後連立委都無法繼續做下去，陳明文的說法等於自證其罪，她要向監察院檢舉陳明文。

陳明文 陳冠廷 農委會 徐巧芯 林為洲

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