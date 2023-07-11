黃國書任中市第三副市長？盧秀燕未回應 政壇傳陰謀論

台中市第三副市長虛位以待，人選滿天飛，從民政局長吳世瑋、衛生局長曾梓展，昨又爆冷門傳是無無籍立委黃國書。市長盧秀燕今早主持會議前被媒體問到這一題，她未回應，腳步沒有停留。市府表示，第三位副市長未來將依據施政藍圖考量延攬，無須針對個別人選揣測。

針對市府否有接觸？立委黃書國明確表示「沒有」，為何有此傳言，地方上也傳出「陰謀論」，指牽涉到下屆立委選舉，因黃國書在第六選區札根既深且廣，宣布不參選立委後，各政黨都希望獲得黃國書支持。

政壇人士指出，放出這項傳言，也許是有人想向市府建議，希望邀黃國書進入市府，鞏固六選區。不過也有人想像，藉此放話打擊市長盧秀燕，讓藍營支持者對盧用「異議人士」心生反感，對她輔選國民黨參選人拒買單。

傳言滿天飛，但政壇人士表示，最同情立委黃國書，他雖退出民進黨，但一路幫賴清德輔選不遺餘力，依政壇慣例，盧秀燕不會邀黃國書， 黃國書也不會進市府，黃無辜被掃到純屬無妄之災，後續是否造成綠營對他的立場有疑慮？待觀察。

台中市政府有3位副市長位置，黃國榮、王育敏分占一、二，第三副市長從缺，市府僅回應，市府第3位副市長將依據施政藍圖考量延攬。一度傳出民政局長吳世瑋、衛生局長曾梓展，但兩人都表示恪守職責，未作他想。

黃國書曾任多屆台中市議員，接棒台中市前市長長林佳龍補選上立委，因受早年「線民事件」影響，退出民進黨、表態不參加下屆立委，下屆立委選戰藍綠目前是五五波，外界關注他的動向。