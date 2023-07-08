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安倍逝世周年 賴清德：持續深化「台日命運共同體」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
安倍逝世周年，民進黨總統參選人賴清德表示，台日合作是印太和平重要基礎。圖／取自賴清德臉書
安倍逝世周年，民進黨總統參選人賴清德表示，台日合作是印太和平重要基礎。圖／取自賴清德臉書

今天是日本前首相安倍晉三逝世周年，民進黨總統參選人副總統賴清德今天臉書表示，在國際局勢變遷快速的今日，台灣與日本的緊密合作，是印太和平繁榮的重要基礎，永遠不會忘記安倍對台灣的幫助跟支持。未來，他也會持續深化台日各方面的關係，讓台日命運共同體更堅定，為印太的和平與繁榮共同努力。

賴清德指出，台灣與日本一起站在對抗威權擴張的第一線，雙方人民有著歷史的羈絆，以及天災互助所建立起的「命運共同體」情感。台日雙方無論是政府或民間，都秉持這份情感，創造台日之間更多的合作交流。

賴清德說，這一年來，隨著疫情穩定後的國界開放，台日雙方的各項交流持續升溫，逐漸回到疫情前的熱絡情景。更重要的是，在國際局勢變遷快速的今日，台灣與日本的緊密合作，是印太和平繁榮的重要基礎。

​賴清德表示，日前他與日華議員懇談會的會長古屋圭司見面時提到，「期望我們這一輩能承繼李登輝前總統、安倍前首相的遺志，更加緊密合作，讓台日兩國的感情更好，發揮印太和平穩定的力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民」。

​賴清德指出，​古屋圭司本次訪台行程，是先在沖繩縣的與那國島，和立法院長游錫堃會合後，一起搭船從蘇澳港入境台灣。宜蘭和與那國島距離僅 111 公里，此舉不僅促進兩地的互動交流，也能為台日關係進一步拉近距離。

​​賴清德說，去年古屋圭司來台訪問時，也曾在蘇澳眺望與那國島。當時，他用台語說出安倍的名言，「台灣有事，就是日本有事」，為所有心繫台日關係的朋友們，表達出心中最真誠的聲音。

蔡英文總統也透過推特以日文表示，安倍是最令台灣人感念緬懷的日本首相，他率先提出「自由開放的印太戰略」，引起世界各國響應與跟進；更多次以行動支持台灣，也帶動台日人民的深刻交流，讓兩國在區域安全、經濟、觀光等面向都有許多突破，要再次感謝安倍為台灣做出的貢獻，相信台日關係未來一定能更加繁榮茁壯。

日本 賴清德 與那國島 安倍晉三

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