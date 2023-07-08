郭信良遭收押禁見 陳亭妃臉書今一早貼8個字

台南市前議長郭信良涉入土地重劃案向業者索賄等貪瀆弊案，昨晚遭台南地院裁准羈押禁見，長期政治夥伴、民進黨立委陳亭妃，臉書一早po出「清晨最溫暖的早安」8字，和妹妹市議員陳怡珍一起送遊覽車出遊的背影照，但上午本人手機還是轉語音信箱。

陳亭妃在郭信良遭搜索當天未發聲，昨日中午卻突然於臉書寫下「司法毋枉毋縱」6字，引發關注；郭信良昨深夜裁定收押禁見，陳亭妃一早臉書未露聲色，只貼送行背影照。陳亭妃貼文底下支持者刷一排早安和加油，有人寫下「每天起床為自己加油，我們一定可以的。不管前方的路有多難，加油。」在郭信良從6日清晨被搜索後，陳亭妃的手機都轉語音信箱，本人未對外發表看法。

國民黨台南市議員蔡育輝指郭信良羈押禁見，政治上直接衝擊的是立委陳亭妃，目前民進黨內立委有意角逐下屆台南市長者，民調支持度最高的是陳亭妃，多年來用勤走耕耘基層，加上盟友郭信良可爭取跨黨派的支持，郭信良出事連帶會影響到陳亭妃的形象，目前陳亭妃和同一派系人員保持低調是必然的。另外郭信良也是台南唯一可抗衡民進黨新潮流的人，這波「打郭」若成功，恐將動搖下屆台南市長競選版圖，