716凱道遊行是總統參選人秀場？黃國昌澄清：沒強制性

台北市前議員邱威傑（網名：「呱吉」）今晚透過臉書，指自己不會參加前立委黃國昌和「館長」陳之漢發起的7月16日遊行，也不認同這場遊行的核心價值，稱「這只是一場給總統候選人舞台的秀場，我對它沒有任何熱情與責任感」。黃國昌晚間也透過臉書回應，指當天活動本來就沒有強制性，並提出澄清。

黃國昌表示，感謝願意參加的朋友，也感謝提出不同理性看法的朋友，這本來就是公民社會的常態，但作為活動主辦方之一，有兩的地方要澄清，以免造成誤會。

黃國昌指出，7月16日活動不是只有邀請總統參選人和四黨立法院黨團，也邀請了長期投入居住正義、司法改革的專家和團體，也邀請被害者團體參與。OURs都市改革組織是在一開始籌備之初，就表明會參加的團體，也提供了非常重要的訴求論述。

黃國昌表示，下周一晚上8點，將邀請相關組織代表到他的直播，一起公布居住正義訴求。黃國昌強調，這場活動屬於公民，並非邀請總統參選人、立院各黨團以「戰友」身份參加，而是邀請各界到場聆聽人民心聲、回應活動訴求。