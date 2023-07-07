快訊

回訊息要小心！男貼「這表情符號」被視為簽約 沒交貨賠慘了

尋求突破！侯友宜陣營加強組織戰 曾銘宗欲邀請「這3人」加入

716凱道遊行是總統參選人秀場？黃國昌澄清：沒強制性

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力力量前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）將在凱達格蘭大道前舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。今天遭台北市前議員邱威傑（網名：「呱吉」）指為總統參選人秀場，黃國昌隨即在臉書澄清。圖／聯合報系資料照
時代力力量前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）將在凱達格蘭大道前舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。今天遭台北市前議員邱威傑（網名：「呱吉」）指為總統參選人秀場，黃國昌隨即在臉書澄清。圖／聯合報系資料照

台北市前議員邱威傑（網名：「呱吉」）今晚透過臉書，指自己不會參加前立委黃國昌和「館長」陳之漢發起的7月16日遊行，也不認同這場遊行的核心價值，稱「這只是一場給總統候選人舞台的秀場，我對它沒有任何熱情與責任感」。黃國昌晚間也透過臉書回應，指當天活動本來就沒有強制性，並提出澄清。

黃國昌表示，感謝願意參加的朋友，也感謝提出不同理性看法的朋友，這本來就是公民社會的常態，但作為活動主辦方之一，有兩的地方要澄清，以免造成誤會。

黃國昌指出，7月16日活動不是只有邀請總統參選人和四黨立法院黨團，也邀請了長期投入居住正義、司法改革的專家和團體，也邀請被害者團體參與。OURs都市改革組織是在一開始籌備之初，就表明會參加的團體，也提供了非常重要的訴求論述。

黃國昌表示，下周一晚上8點，將邀請相關組織代表到他的直播，一起公布居住正義訴求。黃國昌強調，這場活動屬於公民，並非邀請總統參選人、立院各黨團以「戰友」身份參加，而是邀請各界到場聆聽人民心聲、回應活動訴求。

黃國昌 陳之漢 邱威傑 呱吉

延伸閱讀

黃國昌爆林源泉請辭雜糧基金會董事長 別想斷尾求生

黃國昌租地變停車場 新北市政府：要求15天內限期改善

遭爆養豬場超貸？陳冠廷坦承富三代 直播公開資料邀黃國昌看現場

懶人包╱黃國昌的農牧地遭控炒地 一次看懂到底在吵什麼？

相關新聞

【重磅快評】詐欺慣老闆高升？只要柯P喜歡有什麼不可以

今日有網友爆料，台灣民眾黨組織部主任宋雲飛不只有詐欺前科，還苛扣員工加班費，是不折不扣的「慣老闆」；但民眾黨回應，目前並...

716凱道遊行是總統參選人秀場？黃國昌澄清：沒強制性

台北市前議員邱威傑（網名：「呱吉」）今晚透過臉書，指自己不會參加前立委黃國昌和「館長」陳之漢發起的7月16日遊行，也不認...

綠營翻臉猛打黃國昌畸零地 是怕遊行變柯文哲的東風？

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢7月16日下午將在總統府前的凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」活動，日前宣布活動訊息後，黃國昌最近幾天就多了「畸零地王」新稱號，在黃國昌開直播一一說明後，才知道黃國昌與其妻子、子女，早在10年前就擁有目前被綠營質疑的23筆、總面積達2014坪的畸零地、房產。 何以先前是「畸零地王」，無礙黃國昌帶隊衝撞國會議場，民進黨諸公反而極盡維護，眼下的黃國昌卻成了「既得利益階級」，連循法律規章申請場地，呼籲民眾隨他走上街抗議、陳情的權利都被視為不義？

遭黃國昌踢爆養豬場超貸 陳明文稱「退休後當豬農」：申貸經得起監督

立委陳明文遭前立委黃國昌踢爆用3000萬土地向竹崎農會貸款1億多元。陳明文今午出席行政院農委會在民雄鄉新中天畜牧場辦豬瘟...

柯文哲質疑社宅數量魚目混珠 林右昌：中央地方算法一致

民眾黨總統參選人柯文哲今天質疑中央以「規劃中」的社會住宅數量，魚目混珠整體目標。內政部長林右昌下午說，柯文哲說法很奇怪，...

TPASS剛上路…傳不標註「行政院」就不給補助？陳建仁說話了

TPASS行政院通勤月票7月上路，外界傳聞不標註「行政院」就不給地方補助，台北市也表示還沒收到補助款，行政院長陳建仁表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦