陳明文黃國昌互槓 林國慶：羨慕、欽佩陳明文父子財富

立委陳明文昨晚臉書發文暗酸要提供前立委黃國昌畸零地，作為停車場經營的法律諮詢，遭黃直播踢爆陳用3000萬土地跟某農會貸款1億多，也爆是用兒子陳冠廷名義貸款的；陳冠廷凌晨臉專回應，黃提的並不正確，並非單純拿土地去申貸。嘉義縣「反明文規定非綠聯盟」共推的立委參選人林國慶狂酸說，陳明文、陳冠廷父子財富讓人羨慕、欽佩。

黃國昌昨爆料，陳明文用3000萬元買的地，卻跟農會貸款1億元，經過判斷，認為陳明文是用陳冠廷的名義去做這些事，也說現場他都去過，批陳明文搞不清楚狀況。網友搜陳臉書，發現陳已將「如果有畸零地想改停車場等等的法律問題，需要律師諮詢的話，歡迎來電預約阿文法扶…」的整篇貼文刪除，遭網友批「陳刪文」。

陳冠廷臉書回應關於黃國昌所說的地，是畜牧場，位置在嘉義縣竹崎鄉山子門段。過去是舊式養豬場、現在則是水濂密閉式、降低嫌惡設備的養豬場。

退出民進黨參選立委林國慶，本屆立委選舉，在反明文規定聯盟與藍軍結盟，以不到1萬票敗給英系掌門陳明文，陳明文宣布不連任，交棒長子陳冠廷參選，林國慶捲土重來對戰陳冠廷，黃國昌、陳明文互槓，林國慶馬上在臉書、line貼出報導，暗酸陳明文父子財富。

林國慶說，外界對此事傳得風風雨雨，陳冠廷為釋疑議，出面說明，是他應有的態度擔當，但要說清楚講明白，是否畜牧場還做沼氣發電，如何申請核准？縣府農業處是否有受壓力？過去陳明文在高鐵丟失300萬元，陳冠廷年輕有此財力，讓人羨慕、欽佩呀！

嘉義縣政府農業處畜牧科長石蕙菱說，陳冠廷申請豬舍畜牧場是舊場改建，飼養頭數4000頭，2021年核准牧場改建許可證，畜牧場是嫌惡設施，受理申請依畜牧法相關規定嚴格審查，未受壓力，畜牧場未申請附設沼氣發電。